ALEGERI PREZIDENŢIALE 2019. Cătălin Rădulescu, la sediul PSD: 100% a fost fraudă în Diaspora!

Deputatul PSD Cătălin Rădulescu a declarat duminică seara, la sosirea la sediul central al partidului, că în opinia au fost 100% fraude la votul în Diaspora. El a explicat că ritmul de vot din unele ore a fost prea mare raportat la numărul de secții și că nu se poate să fie două voturi pe minut în străinătate.

Deputatul PSD a relatat ca are verisori in strainatate in Marea Britanie si Germania, unde s-a inregistrat o prezenta masiva la urne si ca acestia i-au spus ca atunci cand au mers sa voteze, in sectii nu era nimeni la vot. Catalin Radulescu a mai spus ca PSD nu a avut membri in toate sectiile de votare din strainatate.