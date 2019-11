Alegeri prezidenţiale 2019. Dacian Cioloş şi Rareş Bogdan, primă măsură pentru diaspora după votul de duminică

"Salut participarea-record la vot a românilor din Diaspora. Consider că este o urgență amendarea legii electorale, astfel încât aceștia să fie reprezentați de un număr de parlamentari proporțional cel puțin cu participarea lor la vot. Astăzi, voturile din Diaspora înseamnă aproximativ 10% din totalul voturilor, dar Diaspora are doar 1,5% din locurile din parlament. Este o încălcare flagrantă a principiului egalității cetățenilor și, implicit, cu cel al egalității între voturile acestora. Or, ce fel de vot egal este acesta? Românii, oriunde s-ar afla, trebuie încurajați să voteze, pentru că astfel ei păstrează legătura cu țara, iar țara păstrează speranța că într-o zi se vor întoarce”, a precizat Cioloș.



De asemenea, şi europarlamentarul Rareş Bogdan consideră că diaspora trebuie să fie reprezentată de mai mulţi parlamentari.



"OBLIGATORIU: minim 10 deputati si 5 senatori! Minim! Nu in plus, nu va speriati, ci redistribuiti pentru circumscriptia Diaspora, in conformitate cu norma legala de reprezentare parlamentara", scrie liberalul.