Alegeri prezidenţiale 2019. Mircea Diaconu a votat în a doua parte a zilei: Am votat pentru un preşedinte al tuturor

"Am votat pentru un preşedinte al tuturor romanilor, nu pentru propriul partid, care sa imparta România in bucati. Din pacate de 30 de ani se intampla la fel. Am venit insotit de familia mea. Rezultatele o să le aştept exact unde am inceput, pe treptele Ateneului. La ora aceea o sa fiu acolo daca vreti o sa va astept cu drag. Ateneul este un templu al romanismului, asa s-a instituit, este o forma de civism romanesc, simbolic Ateneul este radacina pincipala", a declarat Mircea Diaconu.



Alegeri prezidenţiale 2019. Mircea Diaconu ar putea prinde podiumul în primul tur al alegerilor prezidenţiale din 2019. Conform unor date preliminare interne a PNL opţiunile de vot ale românilor în jurul orei 13.00 erau următoarele.

KLAUS IOHANNIS 41%

VIORICA DĂNCILĂ 16%

MIRCEA DIACONU 14 %

DAN BARNA 13%

REZULTATE ALEGERI PREZIDENŢIALE 2019. Cetățenii români cu domiciliul sau reședința în România care în ziua votării se află în țară își pot exercita dreptul de vot la secțiile de votare organizate în România în baza unuia dintre următoarele acte de identitate, valabile în ziua votării: cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, pașaportul diplomatic, pașaportul diplomatic electronic, pașaportul de serviciu, pașaportul de serviciu electronic și, în cazul elevilor din școlile militare, carnetul de serviciu militar.

Pașaportul simplu, pașaportul simplu electronic și pașaportul simplu temporar pot fi folosite pentru exercitarea dreptului de vot numai de cetățenii români care votează în străinătate sau de cetățenii români cu domiciliul în străinătate care votează în România.