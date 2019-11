ALEGERI PREZIDENŢIALE 2019. Theodor Paleologu: Am votat pentru o Românie a respectului

ALEGERI PREZIDENŢIALE 2019. Theodor Paleologu a susţinut că a vota înseamnă a îndeplini o îndatorire, iar exercitarea acestui drept e un act sacrosanct în democraţie, o chestiune de respect.

"Am votat «pentru», pentru că în primul tur nu se votează «contra», în primul tur se votează «pentru», pentru valori, pentru convingeri, pentru credinţe, pentru idei, pentru idealuri. Am votat pentru ca fiul meu să aibă mai multe motive de a trăi şi de a munci în România. Am votat pentru ca tinerii ca el, oameni din generaţia lui să aibă motive să rămână în România şi să contribuie la bunăstarea acestei ţări. Am votat pentru o Românie a respectului respect pentru muncă, respect pentru educaţie, respect pentru moştenirea culturală şi spirituală a României şi a Europei, respect pentru românii de toate vârstele, tineri şi bătrâni, pentru românii din România şi sin afara ţării", a precizat Paleologu, la ieşirea de la urne.

ALEGERI PREZIDENŢIALE 2019. Candidatul PMP a subliniat că trebuie ca românii să ceară respect din partea celor care îi conduc.

Duminică, 10 noiembrie 2019, aproximativ 19 milioane de români sunt așteptați la urnele de vot pentru a-și alege viitorul președinte. RomaniaTV.net vă ţine la curent cu cele mai importante evenimente ale zile, oferind, după ora 21.00, primele rezultate ale scrutinului.

ALEGERI PREZIDENŢIALE 2019. Românii îşi aleg azi preşedintele. S-au deschis urnele în toată ţara, primul exit poll va fi la ora 21