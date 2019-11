ALEGERI PREZIDENŢIALE 2019, TURUL 2. Viorica Dăncilă: Am votat cu inima pentru români

Prezidenţiabilul PSD Viorica Dăncilă a declarat că a votat pentru o Românie care să meargă înainte.

"Am votat pentru o Românie care să meargă înainte, nu înapoi, spre vremuri în care nu aveam drepturi, nu aveam libertăţi, pentru că toată puterea era în mâinile unui singur om. Am votat pentru un mandat la Cotroceni în care să vedem mai multă implicare, mai multă muncă, mai mult respect şi devotament pentru poporul român şi pentru interesele noastre naţionale. Am votat cu inima şi din inimă pentru România şi pentru români. Românii hotărăsc şi am încredere în români", a declarat Viorica Dăncilă după ce şi-a exercitat dreptul la vot.

ALEGERI PREZIDENŢIALE 2019: "Am emoţii doar în privinţa scorului. Sper să fie cât mai categoric"

Secţiile de votare pentru al doilea tur al alegerilor prezidenţiale s-au deschis, duminică, la urne fiind aşteptaţi peste 18 milioane de români.

În ţară, sunt organizate 18.748 de secţii de votare. Potrivit AEP, numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente este 18.217.411.

Lista secţiilor de votare poate fi consultată pe site-ul www.roaep.ro la secţiunea Management Electoral/Geografie electorală/Registrul secţiilor de votare. Alegătorii pot afla la ce secţie de votare sunt arondaţi accesând www.registrulelectoral.ro.