Alertă! Care sunt cele mai toxice vopsele de ouă roşii. Avertizarea specialiştilor

Numarul aditivilor alimentari din vopseaua de oua a crescut cu 42% in 2019 fata de anul 2015. InfoCons sub egida Proiectului '' Adevarul Despre Produse'' a realizat un studiu comparativ pentru sprijinirea consumatorilor in alegerea vopselei de ou in cunostinta de cauza, studiul fiind aferent perioadei 2015 -2019 pe 59 de produse tip vopsea de ou, ținând cont de rezultatele studiilor din 2015, 2016, 2018 si 2019.

Produsele analizate fac parte din următoarele branduri: Alex, Gallus, Carmin, Take Line, Heitmann şi Atifco.

În urma studiilor, rezultatele au fost următoarele:

Numarul maxim de aditivi gasiti in studiul anilor 2015-2019, este :

7 – numarul maxim de aditivi gasit intr-un produs in studiul din anul 2015 ;

10 –numarul maxim gasit intr-un produs in studiul din 2016 si 2018 ;

12 - numarul maxim gasit intr-un produs in studiul din 2019 ;

Top 5 vopsea de oua in functie de numericul aditivilor alimentari – 2019

Si in 2019 se mentine folosirea celor mai utilizati aditivi dar intr-un numar mai mic decat 2018:

-acidul lactic (E270)- prezent in 27 produse

Aditiv alimentar din categoria conservanţilor naturali, obţinut din amidon şi melasă, prin fermentaţie bacteriană. Se utilizează împotriva drojdiilor şi fungilor, cât şi pentru creşterea stabilităţii unor produse, în cantităţile prevăzute de reţete. Se foloseşte, de asemeni şi pentru prepararea laptelui acidifiat şi pentru inhibarea dezvoltării bacteriilor precum E.Coli, Salmonella, Campylobacter şi Listeria pe carcasele de vită, porc sau pasăre în timpul sacrificării. Alimentele conţinînd acid lactic nu trebuie date copiilor mici, deoarece aceştia nu sunt capabili să-l metabolizeze. Doza zilnică admisă nu este limitat şi nu produce efecte secundare la dozele utilizate în alimente.

Cantitate max zilnica permisa/corp: Doza zilnica admisa nu este limitata.

Descriere cantitate max zilnica permisa: Doza zilnica admisa nu este limitata.

Doza de încorporare în alimente: Nespecificat

Descriere doza de încorporare în alimente: Se utilizează în cantităţile prevăzute de reţete.

Efecte secundare: NUD

escriere efecte secundare: Nu produce efecte secundare la cantităţile utilizate în alimente.

Contraindicatii: Nespecificat

Descriere contraindicatii: Nespecificat

Utilizabil pentru copii: NU

Descriere utilizare copii: Nu este permis în alimentele destinate sugarilor și copiilor mici.

-azorubina (E122)- prezent in 25 produse

Aditiv alimentar din categoria coloranţilor sintetici azoici. Conferă culoarea roşie este foarte solubil în apă şi este admis a se folosi în orice tip de aliment (băuturi alcoolice şi nealcoolice, produse din carne, lapte, ouă, legume, fructe, cereale, dulciuri etc.), cu excepţia celor pentru sugari şi copii mici.

Cantitate max zilnica permisa/corp: 4 mg/kg corp

Descriere cantitate max zilnica permisa: Doza zilnică admisă pentru consumul uman de azorubină este de până la 4 mg/kg corp, doză foarte mică, ce poate fi foarte uşor de depăşit.

Doza de încorporare în alimente: 100-500 mg/kg 100-200mg/

lDescriere doza de încorporare în alimente: Cantitatea ce poate fi utilizată este100 – 500 mg/kg sau 100 - 200 mg/l, indiferent de produs, datorită potenţialului toxic recunoscut. În unele produse se pot folosi combinaţii de coloranţi, fapt ce îngreunează un eventual calcul al dozei

.Efecte secundare: DA

Descriere efecte secundare: Fiind un colorant azoic, poate produce alergii şi intoleranţă la persoanele sensibile la salicilaţi. Ca eliberator de histamină, poate intensifica simptomele caracteristice astmului.

Contraindicatii: DA

Descriere contraindicatii: În combinaţie cu benzoaţii (E 210-215) favorizează hiperactivitatea la copii (sindromul ADHD).

Utilizabil pentru copii: NU

Descriere utilizare copii: Nu este permis în alimentele destinate sugarilor şi copiilor mici.

-albastru briliant FCF (E133)- pezent in 22 produse

Aditiv alimentar din categoria coloranţilor sintetici obţinut din gudron de huilă. Conferă culoarea albastră şi este admis a se folosi singur sau în combinaţie cu alţi coloranţi, într-o gamă diversă de produse, cum sunt: băuturile alcoolice şi nealcoolice, produse conservate din fructe şi legume, deserturi pe bază de grăsimi, fructe sau lapte, prăjituri, biscuiţi, napolitane, snacksuri, produse de cofetărie, preparate şi conserve din peşte, brânză topită, sosuri, condimente, muştar, suplimente alimentare şi preparate dietetice etc.

Cantitate max zilnica permisa/corp: 12,5 mg/kg corp

Descriere cantitate max zilnica permisa: Doza zilnică admisă pentru consumul uman este de până la 12,5 mg/kg corp.

Doza de încorporare în alimente: 150-500mk/kg

Descriere doza de încorporare în alimente: Doza de încorporare în alimente

Efecte secundare: DA

Descriere efecte secundare: Unele persoane acuză reacţii alergice.

Contraindicatii: DA

Descriere contraindicatii: NU este recomandat copiilor hiperactivi

.Utilizabil pentru copii: NU

Descriere utilizare copii: Nu este permis in alimentele destinate sugarilor si copiilor mici.

-tartrazina (E102)-prezent in 17 produse

Aditiv alimentar din categoria coloranţilor sintetici azoici. Conferă culoarea galben şi este admis a se folosi în orice tip de aliment (băuturi alcoolice şi nealcoolice, produse din carne, lapte, ouă, legume, fructe, cereale, dulciuri etc.), cu excepţia celor pentru sugari şi copii miCI. Se poate folosi singur sau în combinaţie cu alţi coloranţi, în cantităţile sus-menţionate.

Cantitate max zilnica permisa/corp: 7,5 mg/kg corp

Descriere cantitate max zilnica permisa: Doza zilnică admisă pentru consumul uman de tartrazină este de până la 7,5mg/kg corp, doză ce poate fi uşor depăşită prin consum cumulat. Se recomandă citirea cu atenţie a etichetelor alimentelor.

Doza de încorporare în alimente: 50-500 mg/kg

Descriere doza de încorporare în alimente: Cantităţile utilizate pot fi de la 50 mg/kg în unele produse dietetice, până la 500 mg/kg în unele sosuri şi condimente, surimi sau substituenţi de somon.

Efecte secundare: NU

Descriere efecte secundare: Unele studii afirmă că nu se cunosc efecte secundare pentru tartrazina pură, excepţie făcând persoanele care prezintă intoleranţă la salicilaţi (aspirină, fructe de pădure, fructe). În cazul acestor persoane tartrazina induce simptome de intoleranţă.

Contraindicatii: DA

Descriere contraindicatii: Astmaticii pot prezenta simptome în urma consumului de tartrazină, deoarece este cunoscută ca agent care eliberează histamina. Unele studii atribuie tartrazinei un puternic efect cancerigen, în special la nivelul glandei tiroide.

Utilizabil pentru copii: NU

Descriere utilizare copii: În combinaţie cu benzoaţii (E210-215), tartrazina este implicată într-un procent mare de cazuri de sindrom de hiperactivitate (ADHD) la copii.

-acidul citric (E330)- prezent in 16 produse

Aditiv alimentar din categoria regulatorilor de aciditate, fiind utilizat şi ca aromatizant. Potenţează efectul antioxidanţilor şi gelificanţilor şi contribuie la formarea emulsiilor. În mod natural, acidul citric se găseşte în fiecare celulă vie. Pentru uz industrial se obţine prin fermentarea melasei sau zahărului în prezenţa mucegaiului Aspergillus niger.Se utilizează în cantităţile prevăzute de reţete în produse pe bază de fructe, legume, lapte, în uleiuri şi grăsimi neemulsionate şi emulsionate, produse de panificaţie, patiserie, cofetărie etc., cât şi în produse destinate sugarilor şi copiilor mici sănătoşi, în cantităţi prevăzute de reţete.

Cantitate max zilnica permisa/corp: Doza zilnică admisă nu este limitată.

Descriere cantitate max zilnica permisa: Doza zilnică admisă nu este limitată.

Doza de încorporare în alimente: Nespecificat

Descriere doza de încorporare în alimente: Se utilizează în cantităţile prevăzute de reţete.

Efecte secundare: NU

Descriere efecte secundare: NU produce efecte secundare nici măcar persoanelor alergice la soia sau ouă.

Contraindicatii: Nespecificat

Descriere contraindicatii:Utilizabil pentru copii: DA

Descriere utilizare copii: Acest aditiv este admis in alimentele pentru copii in limitele impuse.