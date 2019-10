Alertă cu bombă la un liceu din Caraş-Severin

Cursurile au fost suspendate vineri la Liceul teoretic "Tata Oancea" din Bocşa după ce mai multe apeleri primite la secretariatul şcolii anunţau prezenţa unei bombe.

"Am fost anunţat de către doamna secretară că a fost un telefon care anunţa că şcoala va 'puşca'. Au fost alte două telefoane în care nu a vorbit nimeni. La cel de-al patrulea apel, tot o voce bărbătească, la fel ca la primul, spune că 'mare va fi mirarea'. Evident că nu am putut trece cu vederea şi am anunţat imediat Poliţia şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin. Am trecut imediat la evacuarea elevilor în curtea şcolii, iar mai apoi, în curtea bisericii, care se află în imediata apropiere. Toată şcoala a fost verificată, iar din fericire s-a constatat că era doar o alarmă falsă. Apelurile se pare că au fost făcute de pe un număr din afara ţării, nu din reţelele din România", a afirmat directorul Liceului teoretic "Tata Oancea" din Bocşa, Florentin Lupulescu, pentru Agerpres.