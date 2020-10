Alertă de COVID-19 în sediul Guvernului. Secretarul general adj. al Guvernului Orban este infectat cu coronavirus

"Vă anunț pe această cale că începând de luni mă aflu în izolare. Am avut simptome ușoare de răceală și am solicitat efectuarea unui test pentru COVID, care a ieșit pozitiv. Starea mea de sănătate este una bună, însă voi rămâne izolat. Am luat legătura cu toate persoanele cu care m-am aflat în proximitate și am stat împreună mai mult de 15 minute, iar DSP a făcut ancheta epidemiologică. Din fericire, colegii din Guvern – în afară de persoanele de la biroul meu – nu se află în definiția de caz pentru contacți", a scris Costel Barbu pe Facebook.

Potrivit unor surse România TV, Costel Barbu ar fi participat la o petrecere pentru a sărbători victoria la alegerile locale a candidatului PNL din comuna Balaci, în județul Teleorman.

