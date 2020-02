Alertă în Londra din cauza unei maşini înmatriculate în România. Poliţia a declanşat o operaţiune antiteroristă

Autorităţile londoneze au intrat în alertă joi, după ce o persoană a sunat la Poliţie pe motiv că a văzut o "maşină suspectă" în apropierea staţiei East Croydon din sudul Londrei, relatează portalul My London, citat de Digi24.

La faţa locului au fost mobilizaţi zeci de poliţişti care au evacuat zona, iar maşina înmatriculată în judeţul Mehedinţi a fost încercuită. De asemenea, în zonă a intervenit şi o echipă de genişti.

Aceștia au adus un robot anti-bombă cu ajutorul căruia au efectuat o explozie controlată.

Poliţiştii le-au comunicat angajaţilor din birourile aflate în apropiere să rămână în interiorul clădirilor "departe de ferestre". Mai mulţi martori au precizat că au auzit o explozie.

Proprietarul maşinii care a pus pe jar autorităţile din Londra a mărturisit că a făcut o pană la una dintre roţi şi a fost nevoit să abandoneze autoturismul pe stradă.

Poliţiştii au bănuit iniţial că este vorba despre un autoturism abandonat intenţionat în zona respectivă. După două ore de cercetări, anchetatorii au anunţat că a fost eliminată orice suspiciune legată de un incident terorist.

