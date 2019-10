ALERTĂ METEO! COD GALBEN în mai multe zone din ţară

COD GALBEN, valabil de la ora 8:00 până la ora 10:00

In zona : Județul Suceava: Vatra Dornei, Șaru Dornei, Dorna Candrenilor, Panaci, Poiana Stampei, Coșna;

Se vor semnala : Local ceață care reduce vizibilitatea sub 200 m, izolat sub 50 m.

Fenomene asociate : Trecător , burniță

COD GALBEN, valabil de la ora 7:30 până la ora 10:00

In zona : Județul Alba: Alba Iulia, Cugir, Sebeș, Vințu de Jos, Pianu, Șibot, Săliștea;

Județul Alba: zona joasă;

Județul Covasna: Întorsura Buzăului, Sita Buzăului, Barcani;

Județul Braşov: Făgăraș, Șinca, Mândra, Voila, Șercaia, Viștea, Ucea, Părău, Beclean, Sâmbăta de Sus, Drăguș;

Se vor semnala : ceaţă care determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 m, izolat sub 50 m.



COD GALBEN, valabil de la ora 6:00 până la ora 10:00

In zona : Județul Brăila;

Județul Ialomiţa;

Județul Argeş: Costești, Călinești, Topoloveni, Buzoești, Leordeni, Bârla, Slobozia, Bradu, Ungheni, Stolnici, Lunca Corbului, Suseni, Căteasca, Rătești, Recea, Rociu, Căldăraru, Miroși, Negrași, Hârsești, Mozăceni, Popești, Izvoru, Oarja, Ștefan cel Mare, Teiu, Râca;

Județul Buzău: zona joasă;

Județul Prahova: zona joasă;

Județul Călăraşi;

Județul Giurgiu;

Județul Ilfov;

Județul Teleorman;

Județul Dâmboviţa: Târgoviște, Găești, Titu, Potlogi, Cornești, Corbii Mari, Dragomirești, Răzvad, Băleni, Gura Ocniței, Dragodana, Răcari, Bucșani, Crevedia, Petrești, Văcărești, Cojasca, Lungulețu, Aninoasa, Mătăsaru, Gura Șuții, Ciocănești, Comișani, Odobești, Tărtășești, Finta, Braniștea, Uliești, Mogoșani, Conțești, Vișina, Niculești, Nucet, Brezoaele, Sălcioara, Poiana, Dobra, Șelaru, Ulmi, Cobia, Produlești, Costeștii din Vale, Crângurile, Raciu, Morteni, Lucieni, Perșinari, Gura Foii, Butimanu, Răscăeți, Slobozia Moară, Cornățelu, Bilciurești;

Se vor semnala : ceață ce determină scăderea vizibilității, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

Fenomene asociate : izolat burniță



COD GALBEN, valabil de la ora 6:00 până la ora 10:00

In zona : Județul Olt: Caracal, Corabia, Scornicești, Drăgănești-Olt, Piatra-Olt, Potcoava, Brastavățu, Osica de Sus, Izbiceni, Fărcașele, Rusănești, Ianca, Tia Mare, Radomirești, Mărunței, Fălcoiu, Izvoarele, Valea Mare, Movileni, Crâmpoia, Vădăstrița, Dăneasa, Corbu, Dobrosloveni, Cilieni, Traian, Brâncoveni, Stoicănești, Grojdibodu, Vișina, Redea, Rotunda, Schitu, Tufeni, Gostavățu, Obârșia, Pârșcoveni, Deveselu, Șerbănești, Scărișoara, Sprâncenata, Studina, Drăghiceni, Giuvărăști, Vâlcele, Coteana, Orlea, Brebeni, Gârcov, Bârza, Băbiciu, Bucinișu, Stoenești, Icoana, Perieți, Voineasa, Cezieni, Ștefan cel Mare, Mihăești, Sârbii - Măgura, Vlădila, Vișina Nouă, Gura Padinii, Bălteni, Vădastra, Ghimpețeni, Grădinile, Dobrun, Osica de Jos, Șopârlița, Milcov, Nicolae Titulescu, Ipotesti, Văleni, Urzica, Seaca;

Județul Dolj: Calafat, Băilești, Dăbuleni, Poiana Mare, Moțăței, Segarcea, Sadova, Daneți, Călărași, Valea Stanciului, Ciupercenii Noi, Maglavit, Cetate, Podari, Leu, Ostroveni, Amărăștii de Jos, Celaru, Mârșani, Galicea Mare, Desa, Bistreț, Bârca, Calopăr, Gighera, Rast, Bechet, Bratovoești, Cerăt, Castranova, Vârvoru de Jos, Dioști, Afumați, Teasc, Goicea, Coșoveni, Drănic, Giurgița, Lipovu, Urzicuța, Malu Mare, Gângiova, Robănești, Teslui, Țuglui, Piscu Vechi, Dobrești, Giubega, Drăgotești, Apele Vii, Rojiște, Ghidici, Negoi, Seaca de Câmp, Dobrotești, Cioroiași, Perișor, Siliștea Crucii, Măceșu de Sus, Sălcuța, Întorsura, Ghindeni, Catane, Amărăștii de Sus, Galiciuica, Cârcea, Măceșu de Jos, Cârna, Radovan, Izvoare;

Se vor semnala : ceaţă ce determină scăderea vizibilităţii local sub 200 m şi izolat sub 50 m

Observatii : fenomenul va fi in exindere



COD GALBEN, valabil de la ora 6:00 până la ora 9:00

In zona : Mun. Bucureşti;

Se vor semnala : îndeosebi în zona preorășenească va fi ceață cu vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m



COD GALBEN, valabil de la ora 11:00

In zona: Județul Harghita: Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaș, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Tomești, Gălăuțaș, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dănești, Subcetate, Mădăraș, Tușnad, Sântimbru, Voșlăbeni, Cozmeni, Băile Tușnad, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu;

Se vor semnala : ceaţă care determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 m, izolat sub 50 m.



COD GALBEN, valabil de la ora 6:00 până la ora 10:00

In zona : Județul Sălaj: Jibou, Surduc, Someș-Odorhei, Gâlgău, Ileanda, Letca, Băbeni, Rus, Lozna;

Județul Cluj: Gherla, Apahida, Cășeiu, Bonțida, Iclod, Jucu, Mica, Mintiu Gherlii, Dej, Cuzdrioara, Câțcău, Vad, Dăbâca;

Județul Bistriţa-Năsăud: Beclean, Șintereag, Braniștea, Petru Rareș, Uriu, Șieu-Odorhei, Chiuza;

Se vor semnala : ceaţă care determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 m, izolat sub 50 m