ALERTĂ METEO pentru şoferi. Vizibilitate mai mică de 50 m. Vezi zonele vizate de COD GALBEN

COD GALBEN

Valabil de la : 14-10-2019 ora 7:15 până la : 14-10-2019 ora 10:00



In zona : Județul Sălaj: Jibou, Surduc, Creaca, Năpradea, Gâlgău, Ileanda, Letca, Băbeni, Rus, Lozna;

Județul Cluj: Gherla, Cășeiu, Bonțida, Iclod, Jucu, Mintiu Gherlii, Dej, Cuzdrioara, Câțcău, Vad, Dăbâca;

Județul Bistriţa-Năsăud: Petru Rareș, Uriu, Ciceu - Mihăiești;



Se vor semnala : ceaţă care determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 m, izolat sub 50 m

In zona : Județul Harghita: Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Sărmaș, Frumoasa, Lăzarea, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Tomești, Gălăuțaș, Ciceu, Dănești, Subcetate, Mădăraș, Voșlăbeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu;



