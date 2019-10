Articol publicat in: Extern

ALERTĂ mondială. Armata turcă a trecut frontiera, ar putea urma o baie de sânge

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Autorităţile semiautonome kurde din Siria au anunţat miercuri 'o mobilizare generală timp de trei zile' pentru a face faţă ameninţării Turciei cu o ofensivă, îndemnându-i la 'rezistenţă' pe locuitorii din nord-estul teritoriului sirian, în acest context ministrul de externe rus Serghei Lavrov a acuzat că politica SUA în Siria riscă 'să dea foc' regiunii, informează AFP. Militari turci au început să intre pe teritoriul Siriei, înaintea unei eventuale ofensive antikurde anunţată de Administraţia Recep Tayyip Erdogan, afirmă surse citate de agenţia de presă Bloomberg. Grupuri mici de militari turci au intrat miercuri dimineaţă în nord-estul Siriei, a declarat un oficial de la Ankara citat de Bloomberg. Trupele turce se deplasează spre oraşele siriene Tal Abyad şi Ras al-Ayn în cadrul acţiunilor de pregătire a unei ofensive militare de amploare. Preşedintele american Donald Trump a dat asigurări marţi că Statele Unite nu i-au ”abandonat pe kurzi”, la două zile după ce a anunţat retragerea trupelor americane din sectoare aflate în nordul Siriei, în apropierea frontierei cu Turcia, relatează AFP. ”Suntem pe cale să părăsim Siria, dar nu nu i-am abandonat absolut deloc pe kurzi, care sunt nişte oameni formidabili şi luptători minunaţi”, a scris Trump de Twitter. ”Noi îi ajutăm pe kurzi financiar (şi le furnizăm) arme”, a adăugat locatarul Casei Albe. LONDRA, PROFUND ÎNGRIJORATĂ DE O OPERAŢIUNE TURCĂ Pe de altă parte, Regatul Unit s-a declarat ”profund îngrijorat” de intervenţia militară pe care Turcia o prevede în Siria, a avertizat că o ”acţiune unilaterală” ar putea ”destabiliza regiunea” şi a precizat că a informat Statele Unite cu privire la poziţia sa. ”Regatul Unit a fost întotdeana clar cu Turcia asupra faptului că o acţiune militară unilaterală ar trebui evitată, pentru că ar destabiliza regiunea şi ar ameninţa eforturile depuse în vederea consolidării înfrângerii” grupării jihadiste Statul Islamic (SI), a declarat pentru presă un purtător de cuvânt al premierului britanic Boris Johnson. Londra ”a informat în mod clar Statele Unite cu privire la această poziţie”, a adăugat el. loading...

