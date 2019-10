Alertă pe aeroportul din Iaşi! Aterizare cu probleme pentru o cursă Blue Air care venea de la Munchen

Avionul efectua o cursă Munchen - Iaşi, urma să ajungă la destinaţie la ora 23.50. În aeronavă se aflau 112 pasageri. Înainte de aterizare piloţii au anunţat turnul de control că aparatura de la bord indică faptul că unul dintre senzori indica o defecţiune la trenul de aterizare. Astfel, piloţii au decis să ridice aeronava, pentru a stabili dacă trenul de aterizare permite totuşi aterizarea din a doua încercare.

După ce a efectuat o buclă deasupra Iaşiului, avionul a aterizat în condiţii de siguranţă. Cu toate acestea, la aeroport au fost mobilizaţi pompieri, poliţişti, dar şi mai multe echipaje ale ambulanţei şi SMURD.

Printre cei 112 pasageri s-a aflat şi preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur.

"Piloţii s-au comportat admirabil, pentru a nu crea panică. Ne-au spus că există o maşină pe pistă şi că va fi reluată aterizarea. Avionul s-a ridicat, s-a învârtit deasupra Iaşiului, apoi ne-au spus că aterizăm în cinci minute. N-am realizat ce s-a întâmplat decât în momentul în care am coborât din avion, atunci am aflat că ar fi fost ceva probleme la trenul de aterizare. Am văzut multe maşini de pompieri, au început să sune telefoanele noastre. Lumea din aeroport era panicată, inclusiv rudele pasagerilor s-au speriat când au văzut desfăşurarea de forţe, cu pompieri şi ambulanţe, dar bine că nu s-a întâmplat ceva grav şi că totul s-a terminat cu bine", a declarat Gheorghe Flutur, pentru News.ro.