Alex Mitriţă se destăinuie: "Vreau să am cât mai mulţi băieţi. O să-i forţez să joace fotbal, chiar dacă nu vor avea talent"

"Îmi doresc să am cât mai mulţi băieţi să îi dau la fotbal. Chiar dacă nu sunt talentaţi, îi voi forţa să joace fotbal", a declarat Mitriţă, într-un interviu pentru FRF TV. Jucătorul formaţiei New York City FC spune că nu este afectat de zborul lung din SUA în România pentru a se alătura echipei naţionale. "Nu este uşor să zbor atât de mult. În rest, e mult mai bine decât data trecută când am venit, mă simt mult mai bine. Tot ce trebuie să fac este să mă antrenez, să mă odihnesc foarte bine, să mănânc. Eu cred că odihna e cea mai importantă", a declarat fotbalistul lui New York City FC.

Alexandru Mitriţă spune că nu există diferenţe între antrenamentele pe care le face în SUA şi cele din România: "La Craiova, cu Mangia, făceam numai antrenamente cu mingea, cu posesia, iar în America e la fel, doar antrenamente tehnico-tactice cu mingea şi nu se face niciodată pregătire fizică". Mitriţă afirmă că nordicii sunt jucători puternici, în timp ce românii au de partea lor tehnica. "Nordicii sunt diferiţi faţă de noi, au un joc foarte puternic pe minge lungă, sunt foarte înalţi, sunt foarte masivi. Noi avem un joc diferit faţă de ei, suntem mai mingicari, pot să spun aşa, o echipă care ştie foarte bine cu mingea, suntem foarte bine pregătiţi tactic şi avem şanse mari să ne batem cu oricine", a mai spus Mitriţă.

El se tachinează cu colegul său suedez Anton Tinnerholn pe tema echipei care se va califica alături de Spania la CE din Grupa F: "El zice de România că nu are nicio şansă, eu zic că ei nu au nici o şansă, glume ca între colegi".

Mitriţă şi-a cumpărat un câine în SUA pentru că şi-a putut aduce din România. "Mi-a fost foarte greu să stau fără câini, chiar iubesc în general animalele. Nu s-a putut cu acest drum foarte lung şi am zis să îmi cumpăr unul nou. Am cumpărat unul în America şi am zis că la fiecare echipă la care mă voi duce, dacă voi mai pleca undeva, o să îmi cumpăr un câine în fiecare ţară", a explicat Mitriţă.

Sâmbătă, de la ora 19.00, la Torshavn, în Insulele Feroe, prima reprezentativă va disputa al şaptelea joc din preliminariile Euro-2020, iar marţi, de la ora 21.45, România va întâlni Norvegia, pe Arena Naţională, în Grupa F preliminară.