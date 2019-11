Alex Velea a dezvăluit cum face amor cu Antonia. Ce se întâmplă în patul celor doi

Alex Velea formează alături de Mario Fresh un tandem care dorește să se ridice la înălțimea tuturor probelor. Artistul a mărturisit că îi este dor de patul de acasă.

"Iubesc patul, dar şi mai mult l-aş iubi dacă ar fi nevasta mea în patul ăla. Am cea mai frumoasă femeie. În patul meu doarme cea mai frumoasă femeie şi nu doar doarme. Se culcă cea mai frumoasă femeie, şi nu doar doarme. Versul lui Lino: vino acasă pe la mine să te culci, dar să nu dormi", a spus Alex Velea.

Antonia a declarat şi ea, cu ceva timp în urmă, că nu are fantezii sexuale și nici nu își dorește așa ceva.

"Noi facem dragoste pe muzică metalică. Glumesc! Glumesc! Pe sâni, mai degrabă în zona asta, pentru că eu am pierce-uri pe sfârcuri. Nu prea am folosit la viaţa mea jucării sexuale. Nu prea am experimentat cu multe. Probabil după ce am născut şi trebuie să aştepţi, cred că vreo lună, o lună şi ceva. Nu, ştiţi când? Când am venit din America şi nu aveam relaţie, atunci cred că am stat vreun an sau doi ani fără să fac sex. Nu am nicio fantezie ciudată. Nici nu ştiu dacă-mi doresc fantezii ciudate", a declarat Antonia.