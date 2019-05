Alexandra Dinu trăieşte VISUL AMERICAN. Cum arată şi ce face acum fosta soţie a lui Adrian Mutu FOTO

Alexandra Dinu s-a mutat de patru ani în America, de dragul iubitului său, actorul şi producătorul de film Jeffrey Greenstein, însă cei doi îşi trăiesc în mare discreţie povestea de dragoste. Actriţa l-a luat cu ea în State şi pe Mario Mutu, băieţelul pe care îl are din căsnicia cu fostul fotbalistul Adrian Mutu.

După 16 ani în care a locuit în Italia, Alexandra Dinau s-a mutat în Statele Unite, acolo unde trăieşte o frumoasă poveste de dragoste cu un superstar de la Hollywood – Jeffrey Greenstein, unul dintre producătorii "Loving Pablo". Recent, a jucat în filmele "Bullet Head" ( Capcană mortală), cu Adrien Brody, şi "Final Score", alături de Dave Bautista şi Pierce Brosnan.

"Faptul că am un copil a fost ca un test pentru iubitul meu la începutul unei noi relaţii. Consider că un bărbat care te iubeşte cu adevărat nu are cum să nu-ţi iubească la fel de mult şi copilul. Nu aş fi putut să am o relaţie decât cu un bărbat care nu doar îmi acceptă copilul, dar îl iubeşte şi e fericit să îl aibă parte din viaţa lui. Ceea ce mi s-a părut important în astfel de situaţii este ca Mario să înţeleagă că partenerul meu de viaţă nu este noul lui tată", a declarat, la un moment dat, Alexandra Dinu.