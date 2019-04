BOMBA SEXY a făcut show pe plaja din Dubai. Cum arată la 36 de ani femeia care a avut o aventură cu Adrian Mutu FOTO

Aida Yespica arata impecabil la 36 de ani, fiind o mare fana a fitnessului dupa nasterea fiului ei, Aron, din 2008. Copilul este din relatia pe care fata a avut-o cu fostul jucator de la Inter si Roma, Matteo Ferrari.

Aida Yespica a avut o relatie si cu Adrian Mutu, pe vremea in care acesta juca in Serie A. De origine din Venezuela, Aida Yespica a devenit cunoscuta datorita carierei din modeling, insa a aparut si in diferite show-uri de televiziune si in filme. De asemenea, a bifat si cateva pictoriale nud.