Alexandra Stan despre imaginile necenzurate cu ea: "Sunt un fel de cal sălbatic. Nu-mi place să fiu îmblânzită, aşa, foarte uşor"

Alexandra Stana făcut declarații interesante despre viața ei, în cadrul emisiunii Vorbește Lumea, de la Pro tv. 'De multe ori am vrut să schimb ceva în viața mea. De câte ori nu eram fericită. Dacă eram într-un contract, dacă aveam o colaborare cu cineva de câteva luni... Eu, dacă nu sunt fericită, nu mă simt împlinită, îmi afectează creativitatea, libertatea, eu știu, zic dacă sunt într-o relație și se întâmplă asta, dacă văd că sunt constrânsă, mi se pare că e o problemă, sunt un fel de cal sălbatic. Nu-mi place să fiu îmblânzită, așa, foarte ușor', a dezvăluit Alexandra Stan la Vorbește Lumea, potrivit Cancan.

De asemenea, Alexandra Stan a dezvăluit care crede ea că este secretul reușitei într-o relație. 'Echilibrul. E foarte important ca și bărbatul și femeia să aibă universal lui, separate de universal comun. Chiar și atunci când sunt copii într-o relație, e important ca femeia să aibă o activitate a ei, o intimidate a ei, un univers al ei. E bine să ai și felia ta de pizza. Că, dacă în viață lucrurile nu se întâmplă așa cum vrei tu, nu rămâi pe dinafară. Să ai și tu ceva al tău' .

Alexandra Stan s-a despărțit în urmă cu aproape un an, de iubitul ei Bogdan, cel care i-a fost impresar, iar acum se pare că trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de alt bărbat. Interpreta a mai spus cum ar vrea ea să fie privită de un bărbat.

'Cum aș vrea să fiu privită de bărbatul meu? Păi, sincer, cred că așa cum sunt eu. Eu am văzut din relațiile mele că bărbatul are tendința să mă pună în anumite categorii, să-mi pună anumite etichete și e chestia pe care nu o support. Mă deranjează foarte mult, pentru că sunt o persoană foarte complexă. Eu evoluez mereu, mă schimb mereu, mai ales prin prisma profesiei, pentru că-s artist, sunt creativă, cunosc oameni, călătoresc, nu sunt tot timpul la fel. Și e greu, din experiența mea am văzut că bărbații își fac, așa, o idee despre mine.

Eu sunt genul de fire mămoasă într-o relație, să am grijă de toată lumea, să fie totul bine, să gătesc, să fac curat... Îmi vine instinctul ăsta de nevastă! Și cred că ei, bărbații, mă cataloghează în felul ăsta de a fi, apoi când devin artistul, e șocul mare pentru ei. Nu știu care-i faza... Nu se adaptează la schimbarea asta și încearcă să mă pună într-o categorie. Eu nu mai am așteptări. Am început să iau oamenii așa cum sunt ei', a povestit artista. 'Am și eu niște obsesii', a încheiat frumoasa cântăreață.