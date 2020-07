Alexandre Eram, soţul Andreei Esca, în stare gravă din cauza COVID-19. "Cred că aşa arată iadul!"

Alexander Eram a avut o formă severă de boală și a fost dus la terapie intensivă.

Andreea Esca, declaraţii despre coronavirus: "Da! Am fost bolnavă de COVID-19"

"Da, am fost eu, soțul și unul dintre copii. Mulțumită doctorilor de la "Matei Balș", acum suntem bine, avem rezultat negativ, toți trei. Primul s-a îmbolnăvit soțul meu. Avea febră mare, 40 de grade Celsius, dar ne-am gândit că are probleme la stomac. Ne-am impacientat și am chemat salvarea. El a ieșit pozitiv, eu negativ. Mie mi-au apărut simptomele după cinci zile. Mi-am dat seama când găteam ceva cu usturoi și nu am simțit mirosul. Soțul meu, Alex, fără nicio boală cronică, nu fumează, face sport, nu face excese a făcut cea mai gravă formă dintre noi trei. Băiatul mi-a spus că pe tata l-au dus la terapie intensivă. Simțeam că leșin. Plămânii lui au fost afectați într-un timp extrem de scurt. Îmi spunea "Nu mai pot!", "Cred că așa arată iadul!". A făcut tratament cu plasmă", a dezvăluit Andreea Esca.

Andreea Esca mai primeşte o lovitură după infectarea cu COVID-19. Vedeta este chemată în INSTANŢĂ

"Habar nu avem de unde ne-am îmbolnăvit. Nu cred că e legat de acea petrecere. Nu mai este nimeni care a fost acolo să aibă un rezultat pozitiv. Putem lua de oriunde, oricând. Ne-am protejat cât am putut de mult. Aceste mici neglijențe ne pot costa", a mai spus Andree Esca.