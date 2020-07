Andreea Esca, declaraţii despre coronavirus: "Da! Am fost bolnavă de COVID-19"

"Da. Am fost bolnavă de covid-19. Atât eu cât şi soţul meu şi unul dintre copii. Suntem bine şi avem un rezultat negativ acum. Habar nu avem de unde ne-am îmbolnăvit. Nu cred că este de la petrecere, pentru că nimeni nu a fost infectat de la petrecere", a declarat Andreea Esca.

De asemenea, Andreea trage un semnal de alarmă pentru oamenii care nu cred că există acest virus. "Putem lua oricare dintre noi, de oriunde şi oricând", a spus aceasta.

Prezentatoarea de televiziune Andreea Esca a declarat că primul care a fost infectat a fost soţul acesteia, Alex. După ce a făcut febră foarte mare, acesta a mers să se testeze şi a ieşit că este pozitiv. Andreea a declarat că inițial a avut un test negativ, dar la câteva zile a simțit că și-a pierdut mirosul în timp ce gătea:

"Găteam cartofi cu usturoi și mi-am dat seama că nu simt nimic. Apoi am mirosit niște parfumuri și nu simțeam nimic. Apoi mi-am pierdut gustul. Așa că am făcut testul din nou și a ieșit pozitiv", spune Andreea.

Cel mai afectat a fost soţul Andreei, care a ajuns la terapie intensivă şi a avut nevoie de ventilaţie mecanică. Cu lacrimi în ochi aceasta a povestit că soţui ei repeta doar "Nu mai pot. Ăsta e iadul. Nu mai pot". Şotul prezentatoarei a fost nevoit să facă o transfuzie de plasmă.

Andreea Esca a vorbit şi despre motivul pentru care nu a explicat nimic până acum. Aceasta a considerat că cel mai bine este să se ocupe de familia ei în această perioadă. "Fiecare om are o limită. Eu atât am putut să duc".

"Și noi, ca și alții am avut momente în care am lăsat garda jos, ceea ce este foarte rău. A fost foarte rău. Nu este momentul să lăsăm garda jos. Și eu am avut reacția omului care nu mai poate, care a stat mult în casă. Pentru mine este îngrozitor că nu pot să iau pe nimeni în brațe. Dar aceste mici neglijențe te pot costa. Pe noi ne-au costat. Că a fost acolo sau în altă parte, nici nu mai contează", a declarat vedeta PRO Tv.

Mesajul Andreei Esca pentru cei care nu cred în această boală: "Cred că atunci când eşti bolnav trebuie să ceri ajutorul medicilor, pentru că ştiu despre ce e vorba, e profesia lor. Iar atunci când nu eşti bolnav, trebuie să-i mulţumeşti lui Dumnezeu. Niciodată nu am judecat, niciodată nu am subestimat un medic, dar cred că am învăţat mai multe despre oamenii de lângă mine. Regret că am lăsat garda jos în câteva momente, prea devreme. Mă simt vinovată că poate trebuia să fac mai mult. Nu lăsai garda jos! Cu siguranţă virusul există. Trebuie să încercăm să ne ferim, să purtăm mască, să stăm la distanţă, să avem încredere în medici, să-i mulţumim lui Dumnezeu!".