Alexandru Arşinel împlineşte 81 DE ANI. Mărturisiri emoţionante despre FAMILIE şi BOALĂ

Alexandru Arșinel, care s-a confruntat cu mari probleme de sănătate în ultimii ani, speră să revină cât mai curând pe scenă.

"Am stat mai mult sau mai puţin cu mască pe figură, când am mai ieşit din casă. Am mai fost pe la teatru, prin oraş, cu treburi. Noi, cei de peste 65 ani, am fost interzişi să supravieţuim, am fost condamnaţi. Eu am avut o sarcină în plus faţă de persoana soţiei mele care este grav bolnavă, fiind paralizată. Ea e condamnată la pat, însă mâna dreaptă o mai mişcă şi picioarele le târaie", a declarat Alexandru Arşinel pentru Click!.

De ziua sa, artistul are o singură dorinţă: "Îmi doresc să n-avem parte de acest blestem trimis asupra noastră, Covid-19. Să reluăm activitatea la teatru, atât cât se poate, să nu depindem de bugete, să avem o conduită normală, să nu avem impedimente din partea conducerii. Să avem condiţii normale de lucru".

Alexandru Arşinel plânge şi acum pentru marea sa prietenă, Stela Popescu.

"Îmi e dor de Stela, am revăzut perioada asta multe materiale cu noi doi, dar și alți artiști și făceam diferența între unele cupluri. Toți am avut ceva aparte. Am colaborat și cu Marius Țeicu, cu care am făcut multe deplasări în lume și am fost în multe locuri. Și el este un băiat destul de lovit de soarta asta. Ce vremuri erau când făceam cuplu cu Stela Popescu, în câte filme și scenete am jucat! Le-am revăzut cu drag... îmi e așa de dor de ea.... Eram tineri amândoi", a declarat Alexandru Arşinel.

Actorul a vorbit şi despre copilărie, dezvăluind ce poreclă avea: "Am fost un mâncău şi se vede. Mi se spunea "Buflea", în copilărie de mama, tata, la şcoală. Îmi plăceau lactatele şi asta era avantajul de a avea vacă în curte, iar asta ne-a scos din perioada foamei, am folosit laptele în toate felurile. Îmi place să mănânc peşte, clătite şi plăcinte".