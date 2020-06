Drama imensă a lui Alexandru Arşinel. Accidentul stupid care îi umbreşte bătrâneţea

Alexandru Arșinel şi soţia sa sunt împreună de peste 50 de ani. În urmă cu trei ani și jumătate, Marilena Arşinel a căzut pe scări, în cap, și a rămas paralizată. De atunci, actorul o îngrijește, având drept sprijin doar o prietenă de familie și copiii, din când în când.

Alexandru Arşinel, MĂRTURISIRI CUTREMURĂTOARE după ce a fost internat la TERAPIE INTENSIVĂ

"Am stat mai mult sau mai puţin cu mască pe figură, când am mai ieşit din casă. Am mai fost pe la teatru, prin oraş, cu treburi. Noi, cei de peste 65 ani, am fost interzişi să supravieţuim, am fost condamnaţi. Eu am avut o sarcină în plus faţă de persoana soţiei mele care este grav bolnavă, fiind paralizată. Ea e condamnată la pat, însă mâna dreaptă o mai mişcă şi picioarele le târaie", a declarat Alexandru Arşinel pentru Click!.

Alexandru Arşinel împlineşte 81 DE ANI. Mărturisiri emoţionante despre FAMILIE şi BOALĂ

"Faptul că am această supărare de acasă mă face uneori să uit de mine cu săptămânile. Dacă nu mă gândesc la problemele de sănătate, e bine. Dacă mă gândesc, încep să fac tensiune. Mai merg la doctor cu unele probleme de tensiune, rinichiul văd că funcţionează, dar cu picioarele sunt nasol", a mai spus Alexandru Arşinel.