Alexandru Cumpănaşu a ajuns la capătul puterilor. Anunţ DISPERAT pentru fanii de pe Facebook

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 52 min) // Actualizat: (acum 52 min) // Sursa: romaniatv.net Alexandru Cumpănașu este disperat. A ajuns la fundul sacului și face apel la mila oamenilor pentru a-şi finanţa campania electorală. Campania electorală pentru prezidențiale, căutarea Alexandrei l-a adus la sapă de lemn pe Alexandru Cumpănaşu. Sau cel puțin așa susține acesta într-un apel postat pe Facebook. Alexandru Cumpănașu: "Dincolo de orice atac (total nejustificat și ticălos) la adresa mea și a familiei mele, trebuie să înțelegeți că mă lupt cu un SISTEM mârșav, clientelar, puternic finanțat din bani publici și din zona clanurilor politice.” Alexandru Cumpănaşu a plâns minute în şir în direct pe Facebook: "Sunt la capătul puterilor, mi-aş da şi viaţa" VIDEO "Campania mea electorală (bine pusă la punct și onestă) consumă de asemenea resurse. Resurse infinit mai reduse decât cele aruncate în luptă de SISTEM, pentru a mă intimida.” "Din acest motiv, împreună cu echipa mea, am considerat necesar să lansăm această provocare a susținerii voastre! Ne adresăm oamenilor simpli, agenților economici care s-au săturat să plătească «parandărăt» clanurilor politice din România, oamenilor de afaceri onești care pot astfel, să susțină un proiect îndrăzneț și fiabil pentru România!” "Contribuiți la siguranța copiilor voștri, susținând (atât cât puteți) CREZUL și demersurile mele!” "O să fiu sincer cu voi. Fiecare zi care trece înseamnă fonduri cu care trebuie să susțin acțiuni extrem de delicate. În acest moment, echipe de investigatori (care nu mi-au solicitat niciun onorariu, dar cărora sunt obligat să le decontez cheltuielile și logistica, relocarea și transportul) scotocesc întreaga Europă, pe urmele rețelelor de trafic de persoane.” "Pentru ca ei să reușească, pentru ca să putem deconspira un SISTEM perfid, avem nevoie de fiecare dintre voi. ACUM a venit MOMENTUL să fim solidari, pentru ADEVĂR!” "Aveți mai jos afișat contul la care puteți trimite donații! Sumele astfel strânse vor fi utilizate pentru atingerea obiectivelor noastre, în cel mai transparent mod cu putință. Vom elimina, astfel, orice suspiciune și vom dovedi că o campanie electorală poate fi finanțată la «vedere», fără nimic de ascuns" Ce avere are Alexandru Cumpănaşu Alexandru Cumpănașu are o avere fabuloasă, de invidiat de către orice șef de companie privată, cu un venit personal lunar de 19 000 de euro, iar al soției de 10 000 de euro. Numai că, așa cum arată declarația de avere a lui Cumpănașu, banii săi și ai soției vin în principal din surse bugetare naționale, adică din bani publici. Alexandru Cumpănașu și-a declarat în declarația de interese apartenența la Marea Lojă Națională. Candidatul la alegerile prezidențiale, împotriva căruia BEC a depus plângere pentru suspiciuni de fraudă cu semnături falsificate, are 7 case, dintre care două cumpărate în 2016 și 2 în 2017. Are două autoturisme, dintre care unul Mercedes fabricat în 2018, are în conturi 260 000 de lei și 17 000 de euro. De la celebra sa Asociație pentru Implementarea Democrației a scos în 2018 cu titlu de drepturi de autor 580 000 de lei, iar pe numele soției, care este și consilier în Guvernul Dăncilă, tot drepturi de autor, în valoare de 300 000 de lei. Cumpănașu încasează salarii de la: SNSPA - unde predă cursuri deși nu are diplomă de licență, conform declarațiilor făcute de el însuși, marți, la Realitatea tv.

Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune Venitul anual al lui Alexandru Cumpănașu se ridică la 1,1 milioane de lei, aproximativ 19 000 de euro pe lună Soția sa, Cumpănașu Simona Gabriela, care activează în toate asociațiile și companiile care îl plătesc și pe candidatul la prezidențiale, a înregistrat un venit anual de 595 000 de lei, aproximativ 10 000 de euro pe lună.

