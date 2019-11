Alexandru Cumpănaşu, anunţ-şoc de alegeri! Decizia luată de fostul prezidenţiabil este complet neaşteptată

Alexandru Cumpănaşu vrea ca în cartea sa să găsească răspunsul la 30 de întrebări legate de dispariţia Alexandrei.

"30 de intrebari fara raspuns! Cartea: "ADEVARUL despre Alexandra", Expertiza Internationala! Dragi romani, astazi este ziua unuia dintre copiii mei. Ma bucur foarte tare dar sunt si putin trist pentru ca au venit si Teodora cu Irina si imi dau seama ca au trecut mai mult de 4 luni si NIMENI nu este in state sa ne lamureasca ce s-a intamplat cu Alexandra. Ma doare foarte tare aceasta situatie.

Am facut si fac tot ce pot dar pe zi ce trece mi se pare ca viata noastra in Romania nu valoreaza nimic pentru cei care ar trebui sa ne apere. Si va anunt ca vom relua solicitarile catre DIICOT pentru realizarea acelei EXPERTIZE INTERNATIONALE privind ADN ul Alexandrei. Sper ca de data aceasta procurorii sa fie de acord?. Si sper ca ADEVARUL sa fie aflat. Dincolo de intoxocari, barfe si obisnuinta cu care a ajuns sa se dicute despre disparitia Alexandrei, la un bilant rapid sunt mai multe lucruri neclare:

1. Ce a vorbit Pistol cu Alexandra cu adevarat

2. De ce familia Dinca nu este macar cercetata pentru trafic de persoane

3. De ce au declarat politicienii de Olt ca nu exista clanuri interlope cand Codita are condamnare penala si Oaca a fost trimis in judecata saptamana aceasta

4. Ce se intampla cu probele de la INML Tocmai au declarat ca in respectivul butoi erau si resturi animale si nu mai pot stabili ADN cu certitudine

5. De cat timp se ocupa Dinca de rapiri si racolari si pentru cinep

6. De ce s-a insistat atat cu Certificatul de Deces

7. De ce martorii prezenti la TV nu sunt audiati desi ei declara clar ca au informatii despre rapirea Alexandrei

8. Cui serveste ascunderea adevarului

9. Ce s-a intamplat cu ceasul Alexandrei Inelele au fost gasite intacte nu si ceasul la care tinea foarte mult

10. De ce se insista pe minciuna arderii in butoi cand a devenit clar pentru toata lumea ca nu incapea in el nici un copil de 7 ani

11. Cine au fost complicii lui Dinca

12. De ce reconstituirea nu a luat in calcul drumul lui Dinca la Craiova si persoanele cu care s-a intanit acolo

13. De ce au asteptat politistii si procurorii 19 ore

14. Cine a filat-o pe Alexandra inainte de a fi rapita

15. De ce nu a fost audiat de prima data prietenul Alexandrei care era ultima persoana cu care aceasta vorbise

16. Cum a ars un corp uman intr-un butoi de 80 cm inaltime si 50 cm circumferinta fara a fi transat

17. De ce nu se investigheaza moartea lui Albieri? Amantul Danei Dinca care i-a lasat averea pe mana

18. Ce demnitari/politisti/procurori/primari au participat la vanatoare si orgii sexuale pe terenul de vanatoare al familiei Dinca de la Arad

19. Cum de cartela SIM a Luizei Melencu a fost gasita la Arad si este considerata o coincidenta

20. De ce pana astazi INML nu a dat o explicatie publica despre timpul foarte scurt (1 zi si jumatate) pentru furnizarea rezultatului cand conform propriei metodologii dureaza minim 5 zile

21. De ce operatorii STS care au umilit-o pe Alexandra nu sunt nici macar cercetati? De nimeni. Desi am depus plangere penala de 3 luni

22. Ce demnitari/politisti/procurori din Caracal il cunosteau si il foloseau pe Dinca de zeci de ani

23. De ce sunt in continuare amenintat cu moartea si de catre cine? De ce serverul este gazduit in Rusia

24. De ce Sguadra Mobile nu a inceput audierea persoanelor care detin informatii despre infractiunile familiei Dinca

25. A platit familia Dinca pe cineva pentru libertate

26. De ce nu au fost reaudiati victimele, proxenetii si martorii din dosarul din 2012

27. De ce l-a sunat politistul Alexe pe interlopul RADOI pentru a afla unde este Alexandra in loc sa apeleze la unitatile DOS de la Bucuresti

28. Pana unde duce caracatita aceasta si de ce nu se accepta expertizele propuse de noi

29. Cu cati bani au contribuit clanurie interlope la campaniile electorale si ce "servicii" au oferit la diversi demnitari

30. Cine i-a informat pe liderii Romaniei ca a murit Alexandra cu certitudine desi nu exista nici macar un test ADN. De s-au grabit sa o declare moarta

Si mai am un milion de intrebari la care nici eu, nici Teo, nici Nelu si nici romanii nu avem raspunsuri oficiale. Dar mai grav decat toate este intrebarea: SE POATE REPETA CAZUL ALEXANDREI?

P.S.: In viitorul apropiat pentru ma voi apuca sa scriu o carte despre drama ALEXANDREI MACESANU. Romanii merita sa stie ADEVARUL asa cum a existat el. Fara manipulari, intoxicari, adaugiri, minciuni. ADEVARUL - MINUT cu MINUT trait de mine in aceasta drama in ultimele 4 luni. Si pentru a preveni renarcile de rea-credinta ale unora CARTEA nu va fi facuta pentru profit ci va putea fi cumparata la pretul de producere al imprimeriei fara nici un adaos. Important este ca romanii sa traiasca ce am trait eu si sa vada cat de putred este sistemul in Romania.", a scris Alexandru Cumpănașu, pe pagina sa de Facebook.