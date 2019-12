Alexandru Cumpănaşu, audiat la DIICOT. Probe BOMBĂ în "Dosarul Caracal": ce oameni grei l-au acoperit pe Gheorghe Dincă

Alexandru Cumpănaşu a fost audiat timp de cinci ore, iar la ieşire a făcut dezvăluiri incendiare.

"Le-am spus foarte multe lucruri. Mai bine de două luni le-am zis să mă cheme. Au gasit timp acum, în ajunul Crăciunului, dar nici acum nu e târziu. Din nefercire pentru noi procurorii nu şi-au găsit timp, au pus nişte poliţişti să facă asta. Nu mă deranjează, au fost civilizaţi, dar spre ruşinea lor cred că era important să fie prezenţi", a spus Alexandru Cumpănaşu la România TV.

"Am zis lucruri importante, am dat detalii despre cine îl acopera politic pe Gheorghe Dincă, probe, indicii, nume, cine acoperă din Parchet... Nu pot să zic public, încalc legea! Am dat detalii despre familia lui Gheorghe Dincă pe care nu le cunoaşteţi momentan, dar şi despre implicarea în traficul de persoane. O parte din informaţii sunt din investigaţiile private, foarte multe informaţii pe care am vrut să le aduc în faţa lor. Şi să le aduc şi alte probe...Eu zic că ne jucăm cu focul", a mai spus Alexandru Cumpănaşu.

"Acum nu am venit cu toate înregistrările, urmează să le depun. Sunt probe pentru ficare afirmaţie pe care am spus-o, sunt probe, înscrisuri, nu ma joc cu afirmaţiile!", a mai precizat Alexandru Cumpănaşu la România TV.

"Sunt persoane care pot depune mărturie şi să aducă argumente cu privire la protejarea politică a lui Gheorghe Dincă şi a familiei lui. Sunt lucruri concrete. Clanurile interlope nu au decât să ne omoare, altceva nu au ce să facă! Gheorghe Dincă a făcut servicii unor oameni mari, a făcut lucruri murdare pentru unii oameni din Olt, care au avansat, au ajuns la Bucureşti în funcşii importante, de la procurori, poliţişti, oameni politici, judecători... şi de la nivel local, şi de la nivel central", a declarat Alexandru Cumpănaşu.