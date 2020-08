Alexandru Rafila, anunţ important despre transmiterea coronavirusului în spaţii publice. Când suntem cei mai expuşi riscului

"Nu, nu se transmite printr-un contact pasager de câteva secunde. Transmiterea se produce când are loc un contact prelungit, când are loc un dialog, persoana poate să strănute. Câteodată nu oprim cum trebuie secrețiile, dar o simplă trecere cu o persoană nu are nimic.

Acest lucru trebuie spus fiindcă se produc exagerări, adică evitarea oricărei interacțiuni cu alte persoane. Nu, păstrezi distanța. Când nu poți, porți masca. Trebuie să ne schimbăm, e cel mai greu de realizat. Trebuie să dobândim obișnuința, este mai greu de obținut, acest lucru se întâmplă în momentul de față", a declarat Alexandru Rafila, la Digi 24.

Citeşte şi Organizarea alegerilor pe 27 septembrie e strâns legată de deschiderea şcolilor pe 15 septembrie. Anunţul făcut de Alexandru Rafila

Alexandru Rafila a adăugat că, atunci când o cunoștință vine de la mare sau din concediu, ar trebui să păstrăm o distanță de 1,5 - 2 m. În cazul în care avem un dialog la 70 cm unul de celălalt, ne expunem riscului să contactăm virusul.