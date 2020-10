Alexandru Rafila: Cred că ar fi bine să urmăm modelul suedez

"Cred ca ar fi bine sa urmam modelul suedez. Suedezii respecta regulile si are cele mai putine cazuri de covid. Cu cat numarul de cazuri e mai mare, cu atat efectul unei masuri de sanatate publica e mai mic.

Avem 500 de cazuri in plus in fiecare saptamana. Cu cat luam masurile mai tarziu, cu atat ele ar fi mai dure si ar dura mai mult. Masura care a lipsit in aceasta vara a fost cea de organizare a sistemului de sanatate publica. Acum sistemul e depasit de situatie", a spus Alexandru Rafila la România TV.

Alexandru Rafila a precizat şi în ce măsură ar putea fi organizate alegerile parlamentare din 6 decembrie.

"Cred ca putem face alegeri daca numarul de cazuri se va stabiliza şi va incepe sa scada. Să vedem dacă măsurile luate de autorităţi vor avea un impact asupra numarului de cazuri. În 10 zile, maxim 2 saptamani o sa vedem daca putem discuta despre o continuare a activitatii intr un mod normal". a mai spus Rafila