Adrian Streinu-Cercel: În momentul de faţă nu mai putem să acordăm servicii celor care sunt asimptomatici

"E o masura ok, in momentul de fata nu mai putem sa acordam servicii celor care sunt asimptomatici. Suntem pe front in momentul de fata. O sa vina sarbatorile de iarna si vom avea foarte multe cazuri din afara. Oamenii sunt constienti si grijulii cu sanatatea lor", a declarat Adrian Streinu-Cercel la România TV.

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a anunţat că Guvernul urmează să adopte o ordonanţă de urgenţă, joi, prin care se va decide că persoanele cu forme uşoare de COVID-19 şi asimptomaticii nu vor mai fi internaţi, şi se vor trata acasă sub îndrumarea şi monitorizarea medicilor de familie.

Ordonanța de urgență va modifica Legea 136 privind carantinarea, care prevede că toate persoanele infectate trebuie să stea în spital 48 de ore. Ministrul Sănătăţii a explicat că persoanele asimptomatice vor fi monitorizate de medicii de familie și de autorități, pentru a respecta perioada de izolare.

Prin această măsură, Guvernul încearcă să reducă numărul de pacienți cu COVID-19 din spitale.

Adrian Streinu-Cercel a făcut, luni dimineaţă, noi declaraţii cu privire la evoluţia cazurilor de coronavirus. Directorul Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş" susţine că există o problemă în Capitală în ceea ce priveşte numărul pacienţilor de la ATI. Aceştia sunt asistaţi la Camera de Gardă, până când un pat se eliberează.

"Situaţia nu arată bine. Există tendinţa ca acest număr să crească. Trebuie să luăm în calcul că 30% din aceşti pacienţi vor avea nevoie de oxigen. Acesta e un aspect. Altul e legat de pacienţii care ajung la ATI. Aceştia vor fi undeva la 5%. Partea proastă e că în aceste zile e o problemă cu numărul de pacienţi care au nevoie de asistenţă. Pacienţii sunt asistaţi în Camera de gardă, până când se eliberează un pat. Spitalul Colentina a fost desemnat iar Spital Covid şi e un pas foarte important.", spune Cercel.

