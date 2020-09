Alexandru Rafila: "Îngrijorarea mare este pentru lunile noiembrie - decembrie"

Membru în comitetul executiv al Organizației Mondiale a Sănătății, Rafila a vorbit, joi, la Digi24, despre punctul de vedere al Organizației Mondiale a Sănătății referitor la evoluția Covid-19 în regiunea europeană.

"Îngrijorarea mare este pentru lunile noiembrie - decembrie în ceea ce privește creșterea numărului de cazuri. Eu am o speranță care nu îmi dau seama dacă este fundamentată de evoluția bolii sau adaptabilitatea sistemului de sănătate. Vă dau un exemplu: Franța are 7.000 de cazuri noi pe zi, proporțional are mai multe decât România. Noi suntem la o incidență cumulată de 85 de cazuri la suta de mii de locuitori, Franța are 130 de cazuri, Spania are 240. Nu mai observăm aceleași probleme care erau în primăvară. Mortalitatea e mult mai mică, din nefericire noi suntem pe primul loc la mortalitate", a spus Rafila.

Alexandru Rafila spune că urmează DEZASTRUL și că numărul de cazuri va crește: "Şcolile trebuie să aibă stocuri de măşti"

Acesta e de părere că fie sistemele de sănătate au adoptat schemele terapeutice în așa fel încât pacienții nu mai ajung să aibă forme foarte grave și mortalitatea s-a redus, fie pur și simplu faptul că în general se îmbolnăvesc persoane tinere și există strategii care să evite infectarea persoanelor vulnerabile a dus la reducerea impactului asupra sistemului de sănătate.

"Eu am o singură speranță: ca virulența acestui microorganism să scadă în timp și, chiar dacă va produce infecții, să producă infecții în general ușoare", a declarat profesorul.