Alexandru Rafila, noi declaraţii despre coronavirus: "Infrastructura spitalicească în Romania nu este cea mai performantă"

Uitati-va a noi pe ecran, este o explozie! Sunt multe cazuri a terapie intensiva, germania face exceptie!

Alexandru Rafila: Tot ce se întâmplă în aceste ţări este din cauza ca au fost afectate mai ales persoanele din categoriile la risc si odata ce se intampla, ATI sunt supraaglomerate, nu permit internarea altor pacienti si oamenii mor neavand acces la ATI si la ventilatoare.

Durata medie a tratamentului pentru o persoana tratata intr-un pat special este de 3 saptamani, daca se vor umple aceste paturi, toate persoanele care ar avea nevoie de asistenta medicala nu au unde sa fie tratate pur si simplu.

Un tanar a murit in casa, cat de grava este situatia? S-a modifica virusul?

Alexandru Rafila: Virusul are zilnic mutaţii, este un virus care se multiplica imperfect, se replica, cand se replica se face cu un mic defect la nivelul acidului nucleic si la un moment dat, cand mutatiile sunt cumulative se poate sa apara un nou genotip mai virulent, sa se transmita mai usor sau din contra, sa piarda virulenta. Este o caracteristica a virusurilor ARN.

In fiecare an facem un alt tip de vaccin pentru ca virusul gripal sufera mutatii sezon de sezon. Modificarile ce genereaza in gazda?

Alexandru Rafila: Nu sunt mutatii majore. Vreau sa ma refer la statistica, statistica in functie de tipul de date statistica poate sa induca o opinie diferia de la caz la caz. In Germania se raporteaza decesele la care cauza este clar infectia cu coronavirus. Pneumonie, deces.

În Italia unde marea majoritate aveau 2,3 sau alte 4 boli cronice cauza deceselor este raportata ca fiind datorata coronavirusului, dar ei au murit din cauza decompensarii bolii de baza, acest tip de deces nu este raportat in germania ca fiind datorat coronavirusului. Este o chestiune legata si de raportare.



Cum este corect?

Alexandru Rafila: De multe ori afectiunea de baza se agraveaza si duce la deces mai putin cronavirusului, nu cunosc in detaliu, dar va spun o informatie mai generala dar diferentele mari intre mortalitatea din Germania si alte tari se datoreaza acestui lucru.



In plus mai este ceva. In spania sau Italia sunt familii multigenerationale, adica stau impreuna mai multe generatii si se imbolnavesc de la tineri, transmiterea intrafamiliala este cauza numarului mare de deces.



Lombardia si Veneto, exista aici o diferenta intre cele doua regiuni din Italia?

Alexandru Rafila: Este o diferenta de 10 ori in privinta deceselor, cand am avut o teleconferinta cu directorul medical al regiunii Veneto, erau 5000 in Lombardia si doar 250 in Veneto.

Atunci am incercat sa intelegem de ce si care este modelul si ce greseli sa evitam. Primul lucru cei din veneto au organizat lucrurile ca multe din unitatile hoteliere au preluat pacientii cu forme usoare, 80% din infectati au fost tratati aici unde aveau supraveghere medicala bazica si doar daca se agravau erau mutati in spital.

Asta a permis ca spitalele sa nu fie sufocate si sa se reduca riscul de a fi contaminat personalul medical. Al doilea lucru facut de ei, au organizat spitalele generale care trateaza afectiunile obisnuite care sunt mult mai numeroase si mai periculoase, oamenii daca nu sunt tratati de urgente medicale sau de boli cronice pot face complicatii, au pastrat spitalele fct organizand circuite separate pentru simptomatici si cei asimptomatici.



Cum e la noi?

Alexandru Rafila: La noi e mozaic, nu sunt organizari uniforme si mai este ceva infrastructura spitaliceasca in Romania nu este cea mai performanta.



Transmitere cu microparticule in aer, sa purtam masca?

Alexandru Rafila: Sa va spun ce s-a intamplat intre timp, care a fost evolutia comportamentului recomandat initial portul mastii era indicat celor cu viroze sa nu raspandeasca microparticulele, intre timp s-a observat ca aceste masti reduc riscul de a inhala microparticulele si multe tari recomanda, masti textile, o esarfa, sa o slei si sa o calci, este sterila.



Inca un lucru la fel de important sa nu atingi partea frontala a mastii, daca esti infectat mana se contamineaza si contaminezi o suprafata cu care poate veni altcine in contact. Asta le poate face oricine, sa poarte o masca, sa o scoata cu gria si sa nu atinga partea frontala.



Este simplu de facut asta. Aceasta distantare se refera la distanta de siguranta sa nu inhalezi aceste micropicaturi care nu depasesc un metru, un metru si ceva. Cand stranutam la 3, 4 metri pot fi imbrastiate particulele.



E bine sa purtam masca si sa avem grija sa ne pozitionam la o distanta suficient de mare incat sa diminuam riscul de infectie.



Cum sa ne organizam ca sa ne miscam, sa repornim motoarele?

Alexandru Rafila: Evolutia infectiei avem o crestere pana la un nivel dupa care numarul scade.



Nu facem testari serioase. Intrebarea cheie, cand putem reporni Romania?

Alexandru Rafila: Cred ca putem sa aplicam o formula care sa ia in calcul evolutia de cazuri noi si cand va fi descendenta, o saptamana, 10 zile in care vom avea mai putine cazuri datorita masurilor luate sa ne gandim la o repornire secventiala in functie de contextul epidemiologic pe regiuni, nu vom putea sa luam aceasta masura la nivel national



Cum luam masuri speciale cand este o situatie de criza cum sunt masurile pentru suceava sau tandareni, tot asa trebuie sa luam masuri de repornire a activitatilor economice si de invatamant local.



Nu ne obliga nimeni sa aplicam aceeasi masura intr-o localitate cu 1000 cazuri si una cu 2 cazuri, ma refer la cele cu dimensiuni comparabile.

Cand?

Alexandru Rafila: Dupa opinia mea incepand cu 15 mai, dupa 15 mai o sa constatam ca avem o scadere sustinuta a cazurilor noi datorita masurilor si ne putem regandi la repornirea economiei mai ales cele cu un grad mare de automatizare si neaparat si invatamantul, cu grija si nu trebuie sa aplicam aceasi masura peste tot. Exista autonomie universitara sau la inspectorat. In colaborare cu INSP se pot reporni multe activitati economice si sociale.



Taiwan este o insula langa China a privit ce s-a intamplat in China si acum au putine cazuri si au repornit dar in niste conditii draconice, putem face asta?

Alexandru Rafila: Am putea sa imprumutam, vad ce se intampla si e foarte diferit, exista zone din bucuresti unde se respecta legea, lumea este precauta dar ati vazut ce s-a intampla la Tandarei unde era o veselie generala si nu intelegeau ca isi ucid familiile.

E o problema legata de cultura, sa nu spunem educatie, sunt zone in Romania unde educatia a ajuns la greu.