Ministrul Muncii: "România a gestionat şomajul tehnic într-un timp record, cu mult mai scurt decât multe ţări europene"

"Măsurile luate de Guvern sunt unele dintre cele mai rapide din Europa. Vă rog să vă documentaţi. România a gestionat şomajul tehnic într-un timp record, într-un timp cu mult mai scurt decât multe ţări europene, având o infrastructură mai mare decât cea pe care o avem noi. Nu este adevărat că am modificat cadrul legal de şase ori. Citiţi cu atenţie, înainte să vorbiţi.

Citește și: Moţiunea simplă împotriva ministrului Muncii a fost adoptată de Senat. Câţi parlamentari vor demisia Violetei Alexandru

Legislaţia a fost completată cu noi şi noi măsuri pentru noi categorii de oameni care au avut nevoie de şomaj tehnic. Este o minciună şi o exagerare ceea ce faceţi. Citiţi înainte să vorbiţi. Legislaţia a fost completată constant, ca să ajungă sprijinul la toţi cei care au nevoie, respectiv măsurile au fost prelungite de la starea de urgenţă la cea de alertă. Dacă prin asta înţelegeţi modificare, înseamnă că v-aţi dorit ca aceste măsuri de sprijin să se oprească şi banii să nu mai ajungă la români", a declarat ministrul Muncii.



Violeta Alexandru a subliniat că a fost prelungită plata unor beneficii sociale precum stimulentul de inserţie sau indemnizaţia de creştere copil în perioada pandemiei.



"Am prelungit plata unor beneficii sociale precum stimulentul de inserţie sau indemnizaţia de creştere copil în perioada pandemiei pentru că am înţeles dificultatea unor oameni a căror întoarcere în activitate era dificilă, întrucât firmele la care lucrau au fost direct lovite de efectele crizei. PSD ar fi preferat să îi lăsăm pe aceşti oameni fără bani. La 1 iunie, exact aşa cum am spus că voi face, am avut gata primele măsuri de sprijin pentru revenirea în activitate. Şomajul tehnic continuă astăzi pentru domeniile asupra cărora se menţin măsurile de restricţie", a mai spus ministrul.



Plenul Senatului dezbate marţi moţiunea simplă iniţiată de social-democraţi împotriva ministrului Muncii, Violeta Alexandru, intitulată "Opriţi-o pe 'Doamna în negru' de la Ministerul Şomajului şi Prăbuşirii Sociale".

Citește și: De la începutul stării de urgenţă au fost verificaţi 4.000 de angajatori. Amenzi de peste 4 milioane lei