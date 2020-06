Alfred Simonis, după gafa Grupului de Comunicare Strategică: "Cum să vă mai creadă cineva?"

„De asta nu vă mai cred românii! Pentru că s-au săturat de minciunile voastre! Pentru că acest guvern în care se bea și se fumează are #ZERO credibilitate! Manipulatorii jalnici de la guvern și-au dat arama pe față! Cele sub 1900 de teste anunțate la ora 13.00 erau de fapt peste 12.000 la ora 15.00. De 6 ori mai mult!!! Cum să vă mai creadă cineva??! Somez guvernul să prezinte imediat componența Grupului de Comunicare Strategică! Oamenii au dreptul să știe cine se joacă cu viețile lor!", a transmis sâmbătă liderul deputaților PSD, Alfred Simonis.

Numărul cazurilor de coronavirus din România a urcat sâmbătă la 26.022, după ce Grupul de Comunicare Strategică a anunțat la prânz 325 de noi infecții. Inițial, în "raportarea parțială" de la prânz erau anunțate doar 1.877 de teste, ceea ce însemna că unul din șase teste a ieșit pozitiv. Într-un mesaj trimis la circa două ore după comunicatul de la ora 13, Grupul de Comunicare Strategică a precizat că numărul testelor pentru noul coronavirus realizate până în prezent este, de fapt, de 687.618, respectiv de 12.236 în total față de cele comunicate în 26 iunie a.c. , numărul cazurilor rămânând la 325.

"În completarea informațiilor transmise anterior, Grupul de Comunicare Strategică face următoarele mențiuni:

Numărul testelor pentru noul coronavirus realizate până în prezent este de 687.618, respectiv de 12.236 în total față de cele comunicate în 26 iunie a.c. Actualizarea este necesară în urma comunicării parțiale a numărului de teste realizate la nivelul laboratoarelor din întreaga țară, determinată de procesul de centralizare a informațiilor, precum și a unor deficiențe tehnice existente.

Numărul cazurilor depistate pozitiv cu noul coronavirus rămâne de 325 de persoane.

Dintre persoanele confirmate pozitiv, 18.530 au fost declarate vindecate și externate", a precizat GCS într-un mesaj transmis sâmbătă în jurul orei 15.