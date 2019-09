Alina Vuc, vicecampioană mondială la lupte libere. Sportiva e una dintre speranţele României la o medalie olimpică

Alina Vuc a pierdut lupta pentru aur cu scorul de 0-13, astfel că trebuie să se mulţumească cu medalia de argint. Ea este prima luptătoare din România care şi-a asigurat prezenâa la Olimpiada de la Tokyo, prin calificarea în semifinalele acestei ediţii a Mondialelor.

Inclusa in "Samurai 2020", programul de asistenta speciala a sportivilor cu potential de a obtine medalii la Tokyo 2020, Alina Vuc a intrat in istoria luptelor feminine romanesti in vara lui 2017, la Campionatele Mondiale de la Paris, dupa ce a cucerit argintul, prima medalie mondiala pentru senioare.

Legimata la Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti, iar din 2012 eleva a antrenorului Mihai Stroia, Alina Vuc a obtinut o serie de rezultate remarcabile la juniori, in limitele categoriei 48 kg. In 2016, la Campionatele Europene de la Riga, a urcat pe treapta a doua a podiumului, dupa argintul de la CE Under-23 din 2015 si Campionatele Mondiale de juniori din 2013, si medaliile de bronz cucerite la CE de juniori din 2011 si CM de juniori din 2011 si CE de cadeti din 2010.

In 2016, la turneul preolimpic de lupte de la Zrenjanin (Serbia) a cucerit medalia de argint in limitele categoriei 48 kg si a obtinut calificarea la Jocurile Olimpice de vară de la Rio de Janeiro unde a ajuns pana in optimile de finala ale competitiei.