Articol publicat in: Societate

ALOCAŢII mai mari pentru copii. De când intră sumele majorate pe card

Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum 44 min) // Sursa: romaniatv.net Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii care prevede majorarea alocațiilor pe care le primesc copiii cu 100% din rata medie anuală a inflaţiei a fost votat marţi în Camera Deputaţilor.

Documente atasate: Cum arată proiectul majorărilor Din 2020, alocațiile de stat pentru copii vor crește în același ritm cu rata medie a inflației, conform unor modificări la Legea alocațiilor, care au fost adoptate marţi în Camera Deputaților. Vorbim despre de o majorare a cuantumului alocației cu 100% din rata medie anuală a inflaţiei. Astfel, copiii vor beneficia de o majorare a cuantumului alocației pe care o acordă statul cu 100% din rata medie anuală a inflaţiei. Măsura se va aplica începând cu 1 ianuarie 2020. Creşte valoarea TICHETELOR DE MASĂ. La cât va ajunge un bon de masă La acest moment, conform Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, alocația este de 150 de lei și se acordă copiiilor între 3 și 18 ani, precum și celor care au trecut de 18 ani, până termină liceul sau școala profesională. De asemenea, există și un cuantum mai ridicat, de 300 de lei, care se acordă pentru copiii de până în doi ani, precum și pentru cei cu handicap, până la 18 ani, în cazul celor din urmă. În privința ratei anuale a inflației, aceasta este calculată și publicată de către Institutul Național de Statistică. Dacă ar fi să luăm un exemplu ipotetic și să ne imaginăm că măsura ar fi fost aplicabilă în 2018 (când rata medie de inflație a fost de 4,6%), la un cuantum al alocației precum cel de acum, am fi ajuns la următoarele sume: 156.9 lei, pentru copiii între 3 și 18 ani și

313.8 lei, pentru copiii de până în trei ani și pentru cei cu handicap, de până în 18 ani. Așadar, diferențele nu vor fi, ca principiu, mari. Și asta în ipoteza în care rata medie a inflației anuale este pozitivă. Însă pot exista ani în care rata inflației este negativă (de exemplu, în 2016, rata a fost de -1,5%). În astfel de situații, dacă s-ar aplica legea așa cum este propusă modificarea, s-ar putea ajunge și la o diminuare a cuantumului alocației, neexistând nicio precizare în proiect cu privire la situațiile când rata este negativă. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay