Alternativa la Viagra. Afla cum scapi de disfunctii erectile!

Factorii psihologici care dezechilibreaza viata sexuala sunt diversi, insa de cele mai multe ori putem vorbi de stres – supranumit si "boala secolului XXI", dependenta tot mai mare de tehnologie, care cauzeaza distantare sociala, probleme de relationare si, implicit, apetit sexual diminuat, care in timp se poate transforma in disfunctii erectile sau chiar impotenta.

"Viagra este folosita in ultima vreme tot mai des insa efectele sale sunt pur mecanice si de scurta durata"

Multe persoane, chiar si tineri, recurg la medicamentatie, precum Viagra, pentru rezolvarea problemelor erectile sau pentru a rezolva apetitul sexual mai scazut. In opinia lui Eugen Popa, presedintele Asociatiei Romane de Hipnoza, persoana in cauza trebuie sa consulte mai intai un doctor care sa ii confirme sau sa ii infirme prezumtivele probleme medicale, iar in functie de sfatul medicului, acesta trebuie sa urmeze un tratament medicamentos sau, daca nu e cazul, sa apeleze la un specialist pentru a descoperi factorii psihologici care il impiedica sa aiba o viata sexuala sanatoasa.

"Din practica va spun ca multi tineri cu care am interactionat aveau inhibitii de natura psihologica, fapt care ii impiedica sa aiba o viata sexuala normala. Acestia cred ca este ceva in neregula cu ei, ca poate au o problema medicala, insa dupa o simpla discutie, am descoperit ca stresul de natura emotionala este factorul principal in proportie de 90% din cazuri. Tinerii din ziua de azi nu mai stiu de fapt cum sa relationeze, comunicarea petrecandu-se in mare parte in mediul virtual, ceea ce conduce pe de o parte la o disociere profunda de nivelul emotional al fiintei dar si de cel sexual. In plus, unul dintre factorii cu cea mai mare importanta este sentimentul de vina sau pacat pe care oamenii il simt atunci cand au mai multi parteneri, mai ales daca sunt intr-o relatie stabila. Pe de alta parte, un alt factor major de stres este teama de performanta, sau mai bine zis, lipsa ei" declara Eugen Popa.

