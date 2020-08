Amalia Bellantoni, fosta concurentă de la Chefi la cuţite, dezvăluiri cutremurătoare: "Mi-a smuls părul pe viu"

Amalia a intrat în direct la România TV şi a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre momentele de groază prin care a trecut. Chef-ul a mărturisit că i s-a smuls părul pe viu şi trântită la pământ.

"Este prima oară când mi se întâmplă aşa ceva. Am mai primit ameninţări în luna decembrie, când avea loc acest show (n.r. Chefi la cuţite), la care eu am participat. Dar ţin să menţionez că nu este prima oară când eu merg într-o televiziune, dar se pare că lumea evoluează în rău.

Ceea ce este foarte urât este faptul că nu ai dreptul la apărare, pentru că tu eşti o femeie şi un bărbat îşi permite să te tragă de păr. Nu am crezut vreodată, credeţi-mă, că părul se poate smulge pe viu. Nici eu, până ieri, nu am considerat că cineva poate să smulgă altcuiva părul din cap. Eu am văzut doar în filmele de groază. Aceste lucruri îngrozitoare le-am trăit eu, pe pielea mea", ne-a declarat Amalia.

Imediat după, Amalia Bellantoni a fost transportată la spital cu ambulanța, după ce și-a pierdut cunoștința, iar agresorii vor răspunde în fața legii condom faptei săvârșite.

Amalia este stewardeză, căsătorită în prezent cu un bucătar italian, care este și patronul unui restaurant în Sicilia, și a devenit cunoscută după participarea la show-ul Chefi la Cuțite. La început, Amalia Bellantoni a fost în echipa lui Cătălin Scărlătescu, după care a ajuns în echipa lui Florin Dumitrescu.