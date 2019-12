Ambasada SUA la Baghdad, atacată de mii de irakieni. Ambasadorul a fost evacuat, mulţimea furioasă a dat foc VIDEO

Participanţii la un cortegiu funerar cu 25 de combatanţi ucişi în urma raidurilor aeriene, duminică, în Irak, au ajuns să traverseze fără probleme toate punctele de control a Zonei verzi ultrasecurizate din Bagdad, unde se află sediul ambasadei. Dar forţele de securitate irakiene s-au interpus la porţile ambasadei atunci când manifestanţii au devenit violenţi.

Manifestanţii sunt bărbaţi în uniformă din cadrul Hachd al-Chaabi (Forţele de Mobilizare Populară), o coaliţie paramilitară dominată de facţiuni şiite pro-iraniene din care fac parte brigăzile Hezbolah, facţiunea vizată de raiduri, dar şi femei care fluturau steaguri irakiene.

Purtând banderole cu mesaje în care cereau ca "Parlamentul trebuie să elibereze trupele americane, dacă nu, noi le vom elibera", "Închideţi ambasada americană de la Bagdad" şi au strigat "America este marele Satan".

Sentimentul antiamerican a fost reînviat după aceste raiduri contra unei baze din Irak, nerevendicate dar atribuite de Washington facţiunii şiite din brigăzile Hezbolah.

Hachd al-Chaabi, care a ajutat puterea irakiană în lupta împotriva jihadiştilor, a fost integrată forţelor obişnuite.

