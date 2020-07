Amenzi mai multe şi mai mari ca în STAREA DE URGENŢĂ

STARE DE ALERTĂ. Ca urmare a încălcării prevederilor Legii nr. 55 din 15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat, în ultimele de 24 de ore, 1.071 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 436.720 de lei.

De asemenea, prin structurile abilitate ale Poliției, au fost constatate, ieri, 2 infracțiuni pentru zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută și pedepsită de art. 352 Cod Penal.

Reamintim cetățenilor că Ministerul Afacerilor Interne a operaționalizat, începând cu data de 04.07.2020, o linie TELVERDE (0800800165) la care pot fi sesizate încălcări ale normelor de protecție sanitară.

Apelurile sunt preluate de un dispecerat, în sistem integrat, și repartizate structurilor teritoriale pentru verificarea aspectelor sesizate.

România înregistrează, în ultimele săptămâni, printre cele mai mari rate de pozitivare din Europa. O medie a ultimelor șapte zile arată că 4,5 români au fost depistați pozitiv din 100 de teste realizate zilnic. Rata pozitivării în țara noastră a crescut constant de la începutul lunii iunie, când România a înregistrat cele mai puține persoane infectate per număr de teste realizate zilnic – 1,6%.

Cele mai mari rate de pozitivare în România s-au înregistrat la începutul lunii aprilie și depășeau 12%, însă atunci se realizau între 2.000 și 4.000 de teste zilnice, mult mai puține față de testele prelucrate în acest moment.

În ceea ce privește Europa, conform datelor furnizate de Our World in Data, zona de sud-est are în acest moment cea mai mare rată de pozitivare: Ucraina 7,7%, Croația – 7%, Bulgaria – 5,5%, România – 4,9% și Serbia – 4% este top 5 al Europei în ceea ce privește persoanele depistate pozitiv, raportat la numărul de teste realizate zilnic.

O rată mare de pozitivare, în creștere în ultima vreme, o întâlnim și în Cehia – 3,30%.

La polul opus, cele mai mici rate de pozitivare se întâlnesc în țările nordice (cu excepția Suediei – 3,4%): Finlanda – 0,2%, Norvegia – 0,2%, Danemarca – 0,3%, Țările Baltice – între 0,2-0,4%.

De asemenea rate de pozitivare sub 1% se mai întâlnesc în Irlanda, Marea Britanie, Olanda, Germania, Italia, Austria, Ungaria sau Grecia.

La nivelul întregii planete, cele mai mari rate de pozitivare sunt înregistrate în America Centrală și de Sud, acolo unde Brazilia are 66,3% – cea mai mare rată din lume – urmată de Bolivia – 60,70% și Mexic – 59,60%.

Alte țări unde numărul de persoane depistate pozitiv raportat la testele zilnice este mare sunt Africa de Sud – 27,3%, Indonesia – 12,9% sau India – 12,1%.

SUA înregistrează o rată de 8,7% și este țara care realizează cele mai multe teste zilnice, ajungând până în acest moment la peste 50 de milioane.