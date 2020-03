Amor la "Survivor România". Imagini incendiare surprinse de camerele de supraveghere VIDEO

Andrei și Karina formează un cuplu. Cei doi s-au sărutat pasional, iar în ediția de luni, 2 martie, a show-ului, au fost surprinși în ipostaze incredibile. Camerele de supraveghere au surprins mișcări pe sub pătură. Nu este exclus ca Andrei și Karina să se fi bucurat de intimitate. Mișcările surprinse duceau cu gândul la clipe de amor între cei doi concurenți (VIDEO AICI).

"Ieri a fost o zi specială, în primul rând am câștigat premiul, recompensa și am mâncat bine împreună cu colegii mei, iar apoi am sărbătorit ziua de ieri pentru că, pentru mine și pentru Karina, e o zi specială. A fost o zi specială și am sărbătorit dragostea pentru cei de acasă, pentru familie, pentru oameni", a spus Andrei.

"Mai roșesc, mai transpir mai mult, da. Ieri am avut parte de o cină surprinzătoare, să spunem așa, o supriză foarte plăcută", a adaugat Karina.

"Bine, mă bucur pentru voi", a spus Dan Cruceru, prezentatorul "Survivor România".