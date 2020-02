Ana Bogdan, cu ochii în lacrimi după victoria din Fed Cup

Ana Bogdan a fost foarte emotionata la finalul meciului si a vorbit cu ochii in lacrimi.

FED CUP ROMANIA RUSIA 1-1. Ana Bogdan trece în trei seturi de Veronika Kudermetova. VEZI programul de SÂMBĂTĂ

"In primul rand vreau sa va spun ca va iubesc pe toti si va multumesc pentru sprijin! Este pur si simplu incredibil! Tremur si ma bucur de acest moment! Iubesc sa fiu in fata voastra, mi-ati dat atat de multa energie! Va multumesc atat de mult! A fost dificil dupa ce am pierdut tie-break-ul, stiam ca eram atat de aproape de victorie. Apoi am zis sa uit ce s-a intamplat, sa o iau de la capat si sa dau ce am mai bun", a spus Ana Bogdan, în limna engleză, conform protocolului impus de faptul că transmisia a fost una internaţională.

Sportiva a vorbit apoi în limba română, pentru fanii din tribune.

"Va iubesc foarte mult pe toti si va multumesc din suflet ca ati fost alaturi de mine", a spus Ana Bogdan.