FED CUP. Programul întâlnirii România - Rusia. Unde vezi meciurile la TV

Romania va juca la simplu cu Ana Bogdan si Gabriela Ruse, iar la dublu cu Irina Bara si Raluca Olaru, in conditiile in care Simona Halep, Irina Begu, Mihaela Buzarnescu si Monica Niculescu sunt indisponibile, iar Sorana Cirstea s-a retras din echipa de Fed Cup.

Ion Ţiriac, decizie radicală legată de echipa de FED CUP. Jucătoarele ar putea refuza să mai evolueze pentru România

Programul intalnirii de Fed Cup dintre Romania si Rusia:

Vineri, incepand cu ora 16:00

Gabriela Ruse (22 de ani, 166 WTA) - Ekaterina Alexandrova (25 de ani, 28 WTA)

Ana Bogdan (27 de ani, 90 WTA) - Veronika Kudermetova (22 de ani, 38 WTA)

Sambata, incepand cu ora 14:00

Ana Bogdan (27 de ani, 90 WTA) - Ekaterina Alexandrova (25 de ani, 28 WTA)

Gabriela Ruse (22 de ani, 166 WTA) - Veronika Kudermetova (22 de ani, 38 WTA)

Irina Bara (24 de ani, 160 WTA) / Raluca Olaru (30 de ani, 47 WTA la dublu) - Anna Blinkova (21 de ani, 54 WTA) / Anna Kalinskaia (21 de ani, 95 WTA dublu)

Romania - Rusia se va disputa in zilele de 7 si 8 februarie 2020, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, si conteaza pentru calificarea la Finalele Fed Cup by BNP Paribas de la Budapesta, din 14-19 aprilie 2020. Meciurile vor fi transmise in direct de Digi Sport si Telekom Sport.