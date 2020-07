Ana Maria Mocanu nu a rezistat. S-a împăcat cu iubitul ei: "Stăm mai tot timpul unul cu altul, dar nu locuim împreună"

"În acele 10 minute am fost convinsă că așa voi rămâne: singură. El a făcut primul pas. Am tot discutat la telefon și atunci ne-am certat la telefon. După care mă întreba în cât timp sunt gata pentru vacanță. A fost o surpriză super plăcută și ne-am super relaxat! Ne-am plimbat și cu barca.

Nu locuim împreună. Stăm mai tot timpul împreună, dormim în fiecare seară împreună. Locuitul pentru mine înseamnă cu absolut toate bagajele. Am tot ce am nevoie acolo, dar mini locuim împreună. Nu se pune problema de căsătorie. Am alte lucruri. Anul ăsta nu mă voi căsători. Nu îmi este teamă de eșec pentru că eu sunt un om puternic. Doar că îmi doresc să aștept și vreau să mă căsătoresc pentru tot restul vieții. Unul și bun. Iar atunci când o voi face să fiu ferm convinsă că el este alesul", a declarat Ana Maria Mocanu la Star Matinal.

A ajuns la spital după un accident domestic

Ana Mocanu a suferit un accident domestic care a făcut-o să dea fuga la spital. Asistenta TV s-a ars rău la mâna stângă şi a avut nevoie de îngrijiri medicale. Ana Mocanu are probleme. Fosta asistentă TV a avut parte de un accident domestic în urma căruia s-a ales cu o arsură destul de serioasă la mâna stângă.

Fosta colegă a Danielei Crudu a dat fuga la spital şi medicii i-au acordat îngrijirile medicale necesare, după care aceasta a împărtăşit necazul şi cu prietenii ei virtuali.



”Avariată niţel. M-am ars rău, din păcate. Am antecedente”, le-a spus Ana Mocanu prietenilor ei virtuali.