Ana Maria Pantaze, CASTIGATOR ROMANII AU TALENT 2019. Povestea Cenuşăresei de la Pro TV

Ana Maria Pantaze, CASTIGATOR ROMANII AU TALENT 2019. Ana Maria Pantaze, croitoreasa cu voce de aur, a făcut senzație și în marea finală a concursului Românii au talent. Cântăreața a venit pe scenă cu rețeta câștigătoare în opinia lui Mihai Petre și a cântat celebrul șlagăr "Purple rain" a lui Prince, unul dintre hiturile legendare care vor dăinui mereu.

CASTIGATOR ROMANII AU TALENT 2019. Ana Maria Pantaze a luat MARELE PREMIU de 120.000 DE EURO. Cum s-a votat

Ana Maria Pantaze a fost favorita telespectatorilor în prima gală live a concursului Românii au talent. Croitoreasa-cântăreață a impresionat audiența cu vocea ei, însă povestea ei de viață este una presărată cu multe greutăți.

Ea trăiește din salariul modest de croitoreasă pe care îl primește de la patronii săi. De câțiva ani buni însă, ea și-a dezvoltat pasiunea pentru muzică și a început să cânte, fredonând în baie, și, ulterior, la karaoke cu prietenii.

“Nici acum nu îmi dau seama cum. Am început cântând prin casă, prin baie, fredonând, pe urmă am ajuns la karaoke. Lumea a început să spună că am voce și că ar trebui să fac ceva cu ea, dar am zis că eu vin «de fun» la karaoke, nicidecum să impresionez pe cineva. M-au împins de la spate prietenii: «Du-te, du-te și fă ceva!». Și m-am dus. (n.r.: râde)”, a mărturisit concurenta de la “Românii au Talent”, sezonul 9.

După un sezon suprem Românii au talent, telespectatorii și-au votat eroii! În urmă voturilor românilor, Ana Maria Pantaze a intrat în posesia marelui premiu în valoare de 120.000 de euro și a primit titlul de cel mai talentat român, iar Mariuș Draguș- Magitot a fost desemnat cel mai original concurent și i-a fost acordat premiul de 10.000 de euro!

Marea finală supremă le-a adus telespectatorilor momente fascinante. Andi Moisescu, Mihai Petre, Andra și Florin Călinescu au aplaudat talentul autentic, au apreciat și lăudat reprezentațiile tuturor concurenților și au fost încântați de spectacolul oferit de ei. Smiley și Pavel Bartoș au fost și de data aceasta la înălțime și au umplut scena cu energie și entuziasm.

După 11 numere spectaculoase, publicul telespectator a decis cine merită titlul de cel mai talentat român al anului 2019 , dar și cel mai original talent al sezonului #9suprem! Vezi mai jos momentele care i-au adus Anei Maria Pantaze MARELE PREMIU în valoare de 120.000 de euro. Semifinală:

În copilărie, părinții Anei Maria Pantaze au îndrumat-o spre balet și dansuri clasice, însă din cauza costurilor prea mari ale cursurilor și echipamentelor, care erau mult peste venitul familiei, ea a fost nevoită să renunțe la visul său măreț.

“Timpurile erau altfel. Atunci când eram eu mică era mai greu, trebuia să dai foarte mulți bani și părinții mei nu au avut bani atât de mulți, încât să mă trimită la o școală de canto. Prima oară am făcut balet, pe urmă de la balet m-am dus la dansuri clasice, după aia m-am dus în croitorie pentru că nu am mai avut bani să continui. Și ăsta a fost jobul pe care l-am continuat”, a povestit Ana Maria Pantaze într-un interviu acordat pentru romaniiautalent.protv.ro.

MAGITOT- Mariuș Draguș este marele câștigător al Premiului de Originalitate Românii au talent 2019

Premiul de originalitate în valoare de 10.000 de euro a mers către Mariuș Draguș, după ce telespectatorii și-au votat favoritul.

Pentru acest titlu, jurații au ales în fiecare semifinală câte doi candidati astfel încât, înainte de marea finală Românii au Talent 2019, publicul a avut 4 concurenți din care să aleagă. Telespectatorii și-au votat favoritul și au oferit premiul de originalitate în valoare de 10.000 de euro lui Mariuș Draguș.

Vezi mai jos momentele care i-au adus lui Mariuș Draguș premiul de originalitate în valoare de 120.000 de euro: