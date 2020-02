Ana Morodan a vrut să se sinucidă. Vedeta face declaraţii şocante: "Am cerut să mă internez la nebuni, am crezut că nu mai prind 2019"

Totul a început după moartea tatălui ei, când avea tot mai frecvent atacuri de panică şi senzaţii de anxietate.

„Am un motto (…) eu n-am ajuns până aici doar ca să ajung până aici. Am două variante: ori mă ridic, ori s-a terminat povestea. Și n-am muncit atât doar ca să se termine povestea', a continuat Morodan.

„Toate aceste lucruri mici, cosmetică, unghii, pe care am început să le fac (…) plecam cu senzația că am făcut ceva pentru mine. Am înțeles că nu îmi ridică nimeni statuie. Nu moare nimeni dacă nu pot să fac campania asta. M-au diagnosticat cu anxietate severă și depresie moderată. Mi-au spus: trebuie să îți dau tratament medicamentos. Eu am spus că nu iau așa ceva".

Citeşte şi: Ana Morodan şi Teleşpan au fost eliminaţi. Declaraţii emoţionante şi certuri între concurenţi. Gina Pistol, în lacrimi



"Le-am spus să mă interneze la Spitalul 9"



Ana Morodan a declarat că 2018 a fost un an cumplit pentru ea și că au fost momente în care a crezut că nu va apuca 2019.

„A fost un an în care a trebuit să învăț abecedarul respectului de sine. Am crezut că nu mai apuc 2019 (..) știi cum e? Simți că îți pleacă rațiunea. Am sunat la Spitalul 9 și le-am spus să mă interneze (..) Mi-au spus că nu e cazul, sa merg acasă. Am insistat, am spus că plătesc în plus.

Foarte mulți tineri se confruntă cu asta și e important să le spunem că toți trăim așa ceva, la un moment dat sau altul și că se poate ieși din ea', a povestit vedeta.

Citeşte şi: Un bărbat a lăsat un bilet de adio pentru iubita lui şi a dispărut. Motivul halucinant pentru care şi-a înscenat propria moarte

Câți bani câștigă Ana Morodan pe lună

Ana Morodan este o antreprenoare de succes. Și-a creat un blog de modă și a devenit una dintre cele mai importante persoane din lumea digitală românească. A ajuns să câștige bani frumoși din afacerile cu care se ocupă și a dezvăluit câți bani câștigă din munca pe care o depune.

"În medie, în jur de 17.000 de euro pe lună, din endorsing de mărci în online, completez această sumă cu veniturile din extensiile de marcă personală. Voi face în continuare influencing, dar voi face așa cum consider eu că trebuie făcut: qua­lity content, în spiritul meu de marcă și pe bugete care să mă lase să creez un anume tip de content, deci și rezultate consistente pentru clienții mei.

Dacă mă raportez la ultimele luni, câștigurile din influencing au scăzut la 40% din veniturile mele pentru că au crescut mult extensiile de marcă: brandul de fashion, apariții TV, evenimentele, conferințele unde am fost speaker, consultanță. Dacă îmi ies planurile așa cum vreau eu, zona de influencing în următorii doi ani va reprezenta doar maximum 15% din veniturile mele. Endorsingul va continua să existe în viața mea”, a declarat Ana Morodan pentru revistabiz.ro.