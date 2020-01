Fost şef al Fiscului: ANAF este Cenuşăreasa sistemului public. Nu se va fiscaliza agricultura românească, cum să taxezi ţuica omului?

"ANAF este Cenușăreasa sistemului public românesc în materie de condiții de lucru. Cu privire la salarizarea celor din ANAF, este la fel ca orice salarizare a altor funcționari publici. Ei mai au stimulentele alea care se obțin din colectarea suplimentară, din ce aduc suplimentar la buget față de conformarea voluntară, a precizat Bodu, în conferința organizată de Fundația Friedrich-Ebert-Stiftung.



În cadrul conferinței, Cornel Ban, lector la Copenhagen Business School, a spus că a făcut muncă de teren la posturile ANAF din Năsăud, Bistrița, Gherla. „Am fost prin Ardeal, nu știu cum e în Sud. Oamenii ăia lucrează în condiții foarte grele: spații improprii, multă nemulțumire de sine, relații conflictuale”. "Curicula școlii de fiscalitate nu are nimic despre prețurile de transfer. Despre ce vorbim? Deci ai un stat care este orb și nepregătit tehnic să extragă resurse", spune Cornel Ban.



“S-a format departament de prețuri de transfer care avea două persoane la momentul ăla. Era format de mine și trebuia să completez (echipa n.r.). Am propus să dăm o salarizare nu egală, dar mai mare pentru cei care lucrează pe prețuri de transfer ca să pot să-i aduc din privat. Îmi aduc aminte că a ieșit un scandal național maxim. Să dai salarii de 3.000 de euro la funcționari publici e ceva... nemaiauzit: “Jos ANAF, desființăm ANAF”. Am rămas cu 2 oameni”, își amintește Bodu.

Fiscalizarea Agriculturii



„Nu cred că se va fiscaliza vreodată agricultura românească pentru că în mare parte este de subzistență. Ce să fiscalizezi? Ăia mari sunt fiscalizați. Agricultura de gospodărie e de subzistență. Ce să iei? Găina?”, a afirmat el. Îmi amintesc scandalurile pe care le-am avut. Continuă scandalurile și va continua cu fiscalizarea alambicului. E o nebunie. Cum să fiscalizezi țuica omului de acasă? Ai Directivă (europeană n.r.) că trebuie să fiscalizezi țuica. Nu se poate fiscaliza țuica pentru că ies ăia cu topoarele, spune Bodu, citat de Hotnews.



„Am avut niște reduceri de impozite fantastice. Nicio țară din lume nu și-a redus impozitele cum le-am redus noi. Am redus cota standard de TVA de la 24% la 20%, apoi la 19%, se dorea la 18%, la 16%. E o nebunie. Cum să colectezi dacă tu îți reduci impozitele? Când reduci? În perioadă de creștere economică? Ai creștere economică de 4, 5, 6% și tu reduci impozitele? E prociclic toată ziua”, a explicat fostul șef ANAF.



El a reamintit că acum s-a renunțat la supraacciză.



„De ce? Am creștere (economică n.r.) de 4%. Ți-ai închis spațiul fiscal. De ce ai renunțat la veniturile astea?”, a mai arătat el.