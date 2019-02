Anamaria Prodan a anuţat că a luat o DECIZIE RADICALĂ legată de FAMILIE: "Niciodată nu m-am ascuns!"

Anamaria Prodan muncea mult şi cumpăra case pentru ca cei pe care i-a adus pe lume să ducă un trai perfect în viitor, dar acum are de gând să se oprească, căci le-a pregătit totul.

Sexy-impresara a cumpărat foarte multe case de-a lungul timpului, pe care le va lăsa copiilor, la fel şi toţi banii.

"Acasă am fost, în Dubai. Acum stau în Dubai. Stăm ca nebunii. Din casa mea cobor la mall. Mamă, ce îmi place! Nimic mai frumos! Reghe antrenează acum în Dubai. Mai am un transfer, îl închei repede şi fug! Mă distrează ştirile despre divorţ. Reghe nu are instagram, nu are facebook, nu are nimic. Când mă vede că butonez se enervează foarte tare. Are două antrenamente pe zi, vine mort acasă. Eu pun poze. Arabii numai noaptea fac transferuri sau business. Ziua dorm. Mie îmi place luxul, niciodată nu m-am ascuns. Numai în America închiriez casele. Am multe. Este cel mai sigur business. Nu mai cumpăr nimic de acum, mă distrez! Aşa suntem noi românii, strângem aşa în disperare. Am strâns cât să trăiască copiii liniştiţi. Acum vreau să călătoresc iar. Înainte să fac copiii călătoream. Eu am viaţă frumoasă!", a declarat Anamaria Prodan.