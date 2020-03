Anamaria Prodan a ignorat avertizările autorităţilor şi a plecat în Dubai: "Nu trebuie să intrăm în panică şi să distrugem magazinele"

Anamaria Prodan a declarat că a mers peste tot și că a avut grijă, dar a și condamnat panica instaurată în România.

„Viața în Dubai e normală, orașul e liniștit, lumea merge pe stradă normal, la plajă, nu există isteria din România. Noi mereu avem chestia cu panica asta. Cred că așa se naște românul, cu panică de asta. Am fost și eu în România până acum câteva zile, am mers peste tot, am filmat, am avut grijă, mi-am dezinfectat mâinile, dar nu trebuie să intrăm în panică și să distrugem magazinele. Lumea trebuie să înțeleagă ceva: viața nu se oprește. Trebuie să avem grijă, dar nu să oprim comunicarea, să fugim unul de altul. Am văzut oameni la graniță fără apă de 20 de ore, o nebunie d-asta cum numai în România găsești. N-am văzut așa ceva, să se omoare în halul ăsta!", a spus Anamaria Prodan pentru TV Pro X și Pro TV.

