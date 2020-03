Anamaria Prodan a pierdut SARCINA în luna A ŞASEA. Dezvăluiri cutremurătoare!

Anamaria Prodan vorbeşte într-unul dintre episoade despre un moment foarte dureros din viaţa ei, și anume pierderea unei sarcini în luna a șasea.

"Puteam sã mai am încă un copil, dar am pierdut sarcina spre luna a şasea. A fost pur şi simplu o întrerupere de sarcină, aşa, spontană. Am considerat că întotdeauna Dumnezeu ştie ce e mai bine pentru mine şi pentru familia mea. Si cred că ceva acolo nu a funcţionat şi decât să fi nãscut un copil care ar fi avut probleme, probabil că este mai bine că s-a întâmplat aşa", a spus Anamaria Prodan.

Tragedia s-a întâmplat în 2013, chiar în Vinerea Mare. Laurenţiu Reghecampf, care în acel moment era antrenor la FCSB, a fost consolat după meciul pe care l-a avut fix în acea zi tristă pentru familia lui.

"Jucătorii au evoluat în primul rând pentru mine şi le mulţumesc. Asta pentru că, din păcate, Ana a pierdut sarcina şi astăzi a fost operată. Băieţii au fost lângă mine şi le mulţumesc pentru asta. Vă daţi seama că e foarte greu, asta e viaţa. Trebuie să trecem peste acest necaz", a declarat Laurențiu Reghecampf.

Anamaria Prodan este mama a două fete, Rebecca (20) şi Sarah (19), din mariajul cu baschetbalistul Tiberiu Dumitrescu, cel care i-a fost primul soţ. De asemenea, cu actualul soț, Laurențiu Reghecampf, impresara mai are un băiat de 10 ani, pe Laurenţiu. La rândul său, Laurenţiu Reghecampf mai are şi el un fiu, Luca (18), dintr-un mariaj anterior cu Mariana Boldea.