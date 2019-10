Articol publicat in: Life

Anamaria Prodan: "O femeie cam de vârsta mea m-a blestemat". ŞOCANT: ce a păţit cînd se afla în maşină cu Reghecampf şi COPIII

Anamaria Prodan a dezvăluit că a fost blestemată de o femeie. Evenimentul i-a revenit în minte după un moment care se putea transforma într-unul tragic. Anamaria Prodan a povestit că, în urma cu 9 ani, a fost blestemară de o femeie de aceeași vârstă cu ea. Momentul i-a venit în minte după ce sexy-impresara era la un pas să își piardă viața într-un accident rutier. Anamaria Prodan a făcut ANUNŢUL-BOMBĂ după 11 ANI de CĂSNICIE cu Laurenţiu Reghecampf. Acum, totul este CLAR! Totul s-a întâmplat în data de 10 octombrie 2010, când mergea spre Bistrița, unde, la acea vreme, Laurenţiu Reghecampf antrena pe Gloria și locuia într-o casă oferită de club. Maşina în care se aflau cei doi a intrat într-un parapet, după care "a zburat" mai mult de 350 de metri! Cuplul se afla alături de copiii lor, Laurențiu Jr., Luca, Anca, sora Anamariei, fetița ei, Maya, și bona micuților! Anamaria Prodan a ațipit o secundă la volan, iar în momentul următor mașina a intrat pe contrasens şi s-a lovit de un parapet. La două luni după accident, sexy-impresara a dezvăluit că evenimentul neplăcut era legat de un blestem. "O femeie cam de vârsta mea m-a blestemat. Se pare că acea femeie mă urăşte, dar nu ştiu de ce. Eu nu am făcut rău nimănui. Blestemul probabil că se va întoarce împotriva ei pentru că aşa se spune. Nu vreau să mă gândesc cine ar putea fi acea femeie, nu mă interesează", a spus Anamaria Prodan.

