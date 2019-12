Anca Serea a ajuns de urgenţă la spital, pe perfuzii. Boala teribilă de care suferă

Anca Serea are o afecțiune cu care se confruntă încă din copilărie și pe care a moștenit-o de la mama ei, o anemie severă.

Vedeta este nevoită să facă tratament perfuzabil, foarte des. Cea mai mare problemă însă este că are amețeli, iar creierul ei nu se mai oxigenează.

"Am o anemie severă, o am din copilărie. Din păcate, o moștenesc și copiii. Trebuie să fac un tratament perfuzabil, în cantități foarte mari, pentru că sunt la limita foarte coborâtă, de aceea nu mi se mai oxigenează ca lumea creierul și am amețeli. Majoritatea femeilor, până la o anumită vârstă, se confruntă cu problemele astea. Doar că eu am un ritm foarte alert, dorm puțin. Merg la mai mulți doctori, acum urmează să consult un hematolog și sper să îi dăm de capăt. Fac un tratament de mai multă vreme, dar acum s-a acutizat', a declarat Anca Serea.